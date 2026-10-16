Лут: в России собрали пшеницы на 2 млн тонн больше относительно прошлого сезона
Российские аграрии собрали 95 млн т пшеницы – это на 2 млн т больше по сравнению с прошлой уборочной кампанией. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
На 16 октября убрано 95% площадей зерновых и зернобобовых. Всего собрано более 130 млн т зерна в бункерном весе. Лут заявила, что продовольственная безопасность страны «по этому направлению уже полностью обеспечена, и министерство видит хорошую базу для сохранения высокого экспортного потенциала».
«Отдельно скажу по гречихе. У нас были не самые оптимистичные ожидания в начале сезона – Алтайский край в этом году столкнулся с серьезной засухой. Тем не менее сейчас по сбору этой культуры у нас прирост почти 20% к аналогичной дате прошлого года, собрано уже порядка 700 000 т», – добавила министр.
Лут определила ключевой задачей провести озимый сев (посев сельскохозяйственных культур осенью для урожая в следующем году), на который традиционно приходится большая часть урожая зерновых культур России. По словам министра, сейчас он проведен на 70% от плана.
9 октября «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Минсельхоз РФ подготовил проект приказа, устанавливающий предельные уровни минимальных цен на зерно для проведения государственных закупочных интервенций. Цена закупки на пшеницу 3-го класса в подготовленном Минсельхозом документе обозначена на уровне 11 100 руб./т без НДС, 4-го класса – 10 800 руб./т без НДС, поясняли собеседники «Ведомостей». Прошлые значения утверждали приказом министерства от 24 февраля 2026 г.
12 октября минсельхоз США сократил прогноз экспорта пшеницы из России в 2026–2027 сельхозгоду на 3 млн т до 40 млн т.