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Лут: в России собрали пшеницы на 2 млн тонн больше относительно прошлого сезона

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Российские аграрии собрали 95 млн т пшеницы – это на 2 млн т больше по сравнению с прошлой уборочной кампанией. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

На 16 октября убрано 95% площадей зерновых и зернобобовых. Всего собрано более 130 млн т зерна в бункерном весе. Лут заявила, что продовольственная безопасность страны «по этому направлению уже полностью обеспечена, и министерство видит хорошую базу для сохранения высокого экспортного потенциала».

«Отдельно скажу по гречихе. У нас были не самые оптимистичные ожидания в начале сезона – Алтайский край в этом году столкнулся с серьезной засухой. Тем не менее сейчас по сбору этой культуры у нас прирост почти 20% к аналогичной дате прошлого года, собрано уже порядка 700 000 т», – добавила министр.

Минсельхоз установил цены для закупки пшеницы в госфонд

Бизнес / Агропром

Лут определила ключевой задачей провести озимый сев (посев сельскохозяйственных культур осенью для урожая в следующем году), на который традиционно приходится большая часть урожая зерновых культур России. По словам министра, сейчас он проведен на 70% от плана.

9 октября «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Минсельхоз РФ подготовил проект приказа, устанавливающий предельные уровни минимальных цен на зерно для проведения государственных закупочных интервенций. Цена закупки на пшеницу 3-го класса в подготовленном Минсельхозом документе обозначена на уровне 11 100 руб./т без НДС, 4-го класса – 10 800 руб./т без НДС, поясняли собеседники «Ведомостей». Прошлые значения утверждали приказом министерства от 24 февраля 2026 г.

12 октября минсельхоз США сократил прогноз экспорта пшеницы из России в 2026–2027 сельхозгоду на 3 млн т до 40 млн т.

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