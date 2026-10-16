Лут: в России собрали пшеницы на 2 млн тонн больше относительно прошлого сезона

«Отдельно скажу по гречихе. У нас были не самые оптимистичные ожидания в начале сезона – Алтайский край в этом году столкнулся с серьезной засухой. Тем не менее сейчас по сбору этой культуры у нас прирост почти 20% к аналогичной дате прошлого года, собрано уже порядка 700 000 т», – добавила министр.