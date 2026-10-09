Минсельхоз установил цены для закупки пшеницы в госфонд

Сейчас на внутреннем рынке зерна сохраняется снижение цен. По словам одного из источников, по пшенице 3-го и 4-го классов оно отмечается во всех регионах, которые рассматриваются для проведения закупочных интервенций. По сравнению с августом цены на пшеницу сейчас там в среднем упали почти на 15%. При этом предусмотренные проектом приказа уровни цен выше рыночных значений сентября на 12%, говорит другой собеседник. Он считает, что это обеспечит более выгодные условия для аграриев и поможет сдержать дальнейшее снижение цен на зерно.