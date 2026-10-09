Минсельхоз установил цены для закупки пшеницы в госфонд

Минсельхоз установил цены для закупки пшеницы в госфондМинимальный порог для 4-го и 3-го класса может стать ниже на 15% и на 16,5%
Минсельхоз РФ подготовил проект приказа, устанавливающий предельные уровни минимальных цен на зерно для проведения государственных закупочных интервенций, сообщили два источника «Ведомостей» на зерновом рынке. По их данным, проект уже согласован с ФАС России, в ближайшее время ожидается его регистрация в Минюсте.
Цена закупки на пшеницу 3-го класса в подготовленном Минсельхозом документе обозначена на уровне 11 100 руб./т без НДС, 4-го класса – 10 800 руб./т без НДС, пояснили собеседники «Ведомостей». Прошлые значения утверждали приказом министерства от 24 февраля 2026 г.
Сейчас на внутреннем рынке зерна сохраняется снижение цен. По словам одного из источников, по пшенице 3-го и 4-го классов оно отмечается во всех регионах, которые рассматриваются для проведения закупочных интервенций. По сравнению с августом цены на пшеницу сейчас там в среднем упали почти на 15%. При этом предусмотренные проектом приказа уровни цен выше рыночных значений сентября на 12%, говорит другой собеседник. Он считает, что это обеспечит более выгодные условия для аграриев и поможет сдержать дальнейшее снижение цен на зерно.
«Предлагаемые Минсельхозом ценовые ориентиры уже выше того, что мы видим сейчас на рынке, когда в ряде случаев пшеница 4-го класса торгуется на уровне 8000 – 8500 руб./т, а где-то и ниже», – говорит управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк. Но часть хозяйств, по его словам, вынуждена продавать урожай по таким низким ценам: им нужно финансировать осеннюю посевную, обслуживать кредиты, рассчитываться за топливо, удобрения и средства защиты растений.
По словам заместителя председателя ассоциации «Народный фермер» Константина Юрова, цена на пшеницу 4-го класса уже опустилась ниже 7000 руб./т и продолжает снижаться. «Если государство начнет закупку в больших объемах по 10 000 руб. за тонну, то из продавцов сразу выстроится очередь», – уверен он. Поэтому интервенции необходимы: чем больше зерна государство изымет с рынка, тем выше поднимется цена.
Закупочные интервенции 2026 года
Если закупки начнутся оперативно и будут проходить регулярно, рыночные покупатели будут вынуждены учитывать появление альтернативного канала реализации, поэтому при заявленном объеме закупок интервенции могут сгладить наиболее резкие ценовые колебания, добавляет Березнюк. Государство снимет часть избыточного предложения и поддержит аграриев, не нарушая рыночные механизмы и не создавая дополнительного ценового давления на переработчиков и конечных потребителей. Но при этом интервенции не должны рассматриваться как замена нормальной экспортной работы и развития логистики поставок сельхозпродукции, подчеркнул эксперт.
5 октября министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что закупки в государственный интервенционный фонд до 3 млн т пшеницы и ржи урожая 2026 г. могут начаться в конце месяца. Они должны пройти в 2026–2027 гг. в ряде регионов, среди которых Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская, Воронежская, Курская, Волгоградская, Оренбургская и другие области.
«Проведение государственных закупочных интервенций планируется в регионах, которые традиционно ориентированы на экспорт и поэтому в наибольшей степени пострадали от нарушения логистики в Азово-Черноморском бассейне. Эта мера дополнит текущие шаги по переориентации поставок, расширит возможности производителей по реализации зерна и поддержит их экономику в период осенних полевых работ», – считает исполнительный директор Зерновой ассоциации России Ксения Боломатова. По ее словам, в текущих условиях установленные закупочные цены превышают действующие по ряду регионов. Реализация по таким ценам позволит сельхозпроизводителям компенсировать производственные затраты.
Интервенции проводятся на Национальной товарной бирже (НТБ), агентом по проведению интервенций выступает Объединенная зерновая компания (ОЗК). На 17 июня 2026 г. в фонде находилось около 3,7 млн т зерна, в том числе 3,6 млн т пшеницы. Пока он не расходовался и не пополнялся, следует из материалов биржи.
«Ведомости» направили запросы в Минсельхоз и ФАС России, а также в ОЗК и на НТБ.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов