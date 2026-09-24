Урожай зерна в России в 2026 году ожидается в объеме 141,8 млн тонн

Согласно прогнозу, сахарной свеклы в 2026 г. будет собрано на 1,1% больше 2025 г. – 49,5 млн т, подсолнечника – на 1,8% меньше, 17,2 млн т. Объем производства белого свекловичного сахара в 2026 г. вырастет год к году на 5,6%, до около 6,7 млн т, выработка растительных масел увеличится на 3,2% до 10,2 млн т. Ожидается, что в 2026 г. будет собрано 14 млн т овощей, на 0,4% ниже предыдущего года.