Урожай зерна в России в 2026 году ожидается в объеме 141,8 млн тонн

Урожай зерна в России в 2026 году ожидается в объеме 141,8 млн тоннОбъем сельхозпроизводства из-за неблагоприятной погоды может снизиться на 1,2%, считают в Минэкономразвития
Урожай зерна в России в 2026 г. предварительно ожидается в объеме около 141,8 млн т, что на 0,4% выше уровня 2025 г., следует из опубликованного прогноза социально-экономического развития на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг.
По данным Росстата, в 2025 г. в России без учета новых регионов было собрано 141,2 млн т зерна, а с учетом новых субъектов страны (по оценке Минсельхоза) – 144,6 млн т. Само министерство прогноз сбора на 2026 г. еще не озвучивало. 18 сентября министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщала, что в России уже собрано 120 млн т зерна и почти убрана пшеница.
В то же время из-за неблагоприятных погодных условий в ряде регионов по итогам 2026 г. ожидается снижение объема сельскохозяйственного производства на 1,2%. Производство пищевых продуктов в 2026 г., по оценке Минэкономразвития, вырастет к уровню 2025 г. на 0,5%.
Согласно прогнозу, сахарной свеклы в 2026 г. будет собрано на 1,1% больше 2025 г. – 49,5 млн т, подсолнечника – на 1,8% меньше, 17,2 млн т. Объем производства белого свекловичного сахара в 2026 г. вырастет год к году на 5,6%, до около 6,7 млн т, выработка растительных масел увеличится на 3,2% до 10,2 млн т. Ожидается, что в 2026 г. будет собрано 14 млн т овощей, на 0,4% ниже предыдущего года.
В 2029 г. производство скота и птицы на убой (в живом весе) составит 17,8 млн т (+5,6% к 2025 г.), а объемы промышленной выработки мяса и субпродуктов составят 11,3 млн т (+8%). Прогнозы на 2026 г. не приводятся.
Добыча водных биологических ресурсов по итогам 2026 г. оценивается в 4,71 млн т, т. е. на уровне 2025 г. Производство продукции аквакультуры ожидается на уровне 391 000 т (+0,8%). Прогнозы на 2027 г. – 4,9 млн т и 401 000 т.
В 2026 г. в Минэкономразвития ждут снижения объема производства переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков на 3,3% до 3,979 млн т. Оценка на 2027 г. – 4,2 млн т.
В макропрогнозе говорится про значительный инвестиционный потенциал агропромышленного комплекса, в том числе производства пищевой продукции. При этом для достижения прогнозируемых объемов важно сохранить благоприятные условия для привлечения инвестиций и заниматься поиском возможных рынков сбыта, следует из прогноза. Основными экспортными направлениями для России остаются Юго-Восточная и Южная Азия, Китай, а также рынки Ближнего Востока и Африки. Ключевой экспортируемой продукцией являются продукция зерновой и масложировой отраслей, рыба и морепродукты.