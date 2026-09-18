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В России уже собрано более 120 млн тонн зерна

Хорошими темпами идет и осенняя посевная компания, сообщила Оксана Лут
Елена Орехова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Уборочная кампания в России продолжается, уже собрано 120 млн т зерна и почти убрана пшеница, сообщила журналистам министр сельского хозяйства Оксана Лут.

По ее словам, пшеницы собрано более 90 млн т, осталось обмолотить 8% посевных площадей. Помимо этого, к уборке кукурузы приступили южные регионы.

Министр отметила хороший ход осенней посевной. Сейчас озимыми засеяно почти 6 млн га, план на этот год – больше 19 млн га. В 2025 г. озимый клин занимал около 20 млн га.

По данным Росстата, в 2025 г. в России без учета новых регионов было собрано 141,2 млн т зерна, а с учетом новых субъектов страны (по оценке Минсельхоза) – 144,6 млн т.

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