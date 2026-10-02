Россия в 2026 году соберет около 140 млн тонн зерна

Россия в 2026 году соберет около 140 млн тонн зернаУборочная кампания завершается, озимый сев прошел больше чем наполовину, сказал Патрушев
Урожай зерна в России в 2026 г. ожидается на уровне 140 млн т, масличных – порядка 35 млн т, заявил на заседании оперштаба по сезонным полевым работам вице-премьер Дмитрий Патрушев.
Аграрии уже переходят к завершающей стадии уборочной кампании. По словам вице-премьера, сейчас зерновые обмолочены с 90% площадей, собрано более 126 млн т. Помимо этого, собрано 15 млн т масличных, овощей и картофеля в организованном секторе – почти по 4,5 млн т. Урожайность по большинству направлений выше прошлогодней. «Рассчитываем, что прогнозные сборы по основным культурам будут подтверждены уже реальным результатом», – сказал Патрушев.
По данным Росстата, в 2025 г. в России без учета новых регионов было собрано 141,2 млн т зерна, масличных – 34,4 млн т.
Вице-премьер также сообщил, что озимый сев проведен уже более чем на половине запланированной площади. Он также обратил внимание руководства регионов на необходимость пристально контролировать динамику осеннего сева, особенно зерновой группы. 18 сентября министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщала о том, что озимыми будет засеяно более 19 млн га.
«Озимые – это база урожая будущего года. Все вы об этом знаете. Аграрии должны быть обеспечены необходимыми ресурсами», – отметил Патрушев.
Он также сообщил, что правительство формирует дополнительный набор мер для помощи аграриям в период проведения полевых работ. На субсидирование транспортировки продукции из основных зернопроизводящих регионов уже выделено около 10 млрд руб. Кроме того, до конца года приостановлена уплата экспортной пошлины на зерно, а верхняя планка пошлин на растительное масло и шрот зафиксирована на уровне августа.
Власти рассчитывают, что такая комплексная помощь поддержит рентабельность производства, позволит своевременно завершить осенние полевые работы и успешно подготовиться к весенней посевной кампании, добавил вице-премьер.