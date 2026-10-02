Россия в 2026 году соберет около 140 млн тонн зерна

Аграрии уже переходят к завершающей стадии уборочной кампании. По словам вице-премьера, сейчас зерновые обмолочены с 90% площадей, собрано более 126 млн т. Помимо этого, собрано 15 млн т масличных, овощей и картофеля в организованном секторе – почти по 4,5 млн т. Урожайность по большинству направлений выше прошлогодней. «Рассчитываем, что прогнозные сборы по основным культурам будут подтверждены уже реальным результатом», – сказал Патрушев.