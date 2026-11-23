Оба заседания назначены на период с 9:30 до 16:00 по местному времени. Всего суд запланировал 16 заседаний с 14 октября по 17 декабря 2026 г. Кроме того, суд намерен продолжить слушания в январе и феврале 2027 г. Даты этих заседаний пока не согласованы.