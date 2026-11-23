Суд в Гамбурге назначил заседания по делу о «Северных потоках» на 25-26 ноября
Заседания по делу о подрывах газопроводов «Северный поток» пройдут в Высшем земельном суде Гамбурга 25 и 26 ноября. Об этом говорится в расписании, опубликованном на сайте судебной инстанции.
Оба заседания назначены на период с 9:30 до 16:00 по местному времени. Всего суд запланировал 16 заседаний с 14 октября по 17 декабря 2026 г. Кроме того, суд намерен продолжить слушания в январе и феврале 2027 г. Даты этих заседаний пока не согласованы.
26 сентября 2022 г. на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» произошла диверсия, за которой последовали четыре утечки в исключительных экономических зонах Швеции и Дании; уцелела одна нитка «Северного потока – 2», но Берлин не позволил ввести ее в эксплуатацию из-за санкций. Российская сторона обвинила в организации диверсий страны Запада.
1 июля Федеральная прокуратура Германии впервые предъявила официальные обвинения по делу о подрыве газопроводов; фигурантом стал гражданин Украины Сергей Кузнецов, действия квалифицированы как нападение на гражданскую энергетическую инфраструктуру.
В октябре Высший земельный суд Гамбурга отказал операторам газопроводов Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в допуске к рассмотрению дела о подрыве, не найдя для этого «особых причин».