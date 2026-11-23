Всего за неделю ставки изменили два банка: один повысил, еще один – изменил разнонаправленно. «Финуслуги» не раскрывают названия кредитных организаций. Максимальное повышение было по вкладам на два и три года (по +4,6 п. п.) и по годовому вкладу (+0,95 п. п.). Снижение оказалось незначительным: по трехлетнему вкладу на 0,1 п. п. и по вкладу на полгода на 0,05 п. п. Максимальная ставка среди предложений по состоянию на 16 ноября достигает 19%.