Финуслуги: средние ставки по длинным вкладам продолжили расти
В период с 16 по 23 ноября средние ставки по вкладам в крупнейших 20 банках по коротким срокам остались почти на прежнем уровне, а по длинным – продолжили расти. Такими данными с «Ведомостями» поделились в «Финуслугах».
Средняя ставка среди предложений от 20 крупнейших банков на 23 ноября составляет:
по вкладу на три месяца – 13,77% (+0,01 п. п. за неделю);
по вкладу на полгода – 13,27% (не изменилась);
по вкладу на год – 12,89% (+0,05 п. п.);
по вкладу на полтора года – 12,13% (не изменилась);
по двухлетнему вкладу – 11,8% (+0,24 п. п.);
по трехлетнему вкладу – 11,33% (+0,28 п. п.).
Всего за неделю ставки изменили два банка: один повысил, еще один – изменил разнонаправленно. «Финуслуги» не раскрывают названия кредитных организаций. Максимальное повышение было по вкладам на два и три года (по +4,6 п. п.) и по годовому вкладу (+0,95 п. п.). Снижение оказалось незначительным: по трехлетнему вкладу на 0,1 п. п. и по вкладу на полгода на 0,05 п. п. Максимальная ставка среди предложений по состоянию на 16 ноября достигает 19%.
23 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор объяснил решение повышенным ценовым давлением и сохраняющимися высокими инфляционными ожиданиями.