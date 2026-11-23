Временный поверенный Эстонии покинул здание российского МИДа
Временный поверенный в делах Эстонии в России Марек Юхтеги покинул МИД РФ после вызова в связи с решением Таллина закрыть пункты пропуска на границе двух стран. О вызове дипломата российское внешнеполитическое ведомство объявило 20 ноября.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что эстонской стороне намерены передать позицию Москвы о неприемлемости таких действий. По ее словам, Россия оставляет за собой право принять необходимые политико-дипломатические меры для защиты национальных интересов.
20 ноября власти Эстонии приняли решение закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря как минимум на шесть месяцев. Таллин объяснил ограничения соображениями безопасности после предполагаемой попытки поджога оборонного предприятия Threod Systems, в причастности к которой эстонские власти обвиняют Москву.
В тот же день Захарова назвала решение Эстонии попыткой обострить отношения с Россией. Она подчеркнула, что закрытие погранпереходов нарушает права значительной части россиян и негативно отразится на экономике приграничных регионов Эстонии.
20 ноября мэр Нарвы Яан Тоотс заявил о намерении добиваться открытия гуманитарных коридоров для жителей, которым необходимо посещать родственников в России. По его словам, поездки к пожилым и больным близким нельзя приравнивать к туристическим.