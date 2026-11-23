11 ноября Politico со ссылкой на дипломатов НАТО писала, что союзники по НАТО рассматривают возможность пересмотра своего военного планирования. Приоритет могут отдать борьбе с Россией перед направлением дополнительных войск в такие регионы, как Ирак и Афганистан. «На кону стоит вопрос о том, какое оборудование союзники будут иметь в состоянии готовности – и насколько убедительным будет их сдерживающий эффект в отношении Москвы, поскольку европейские чиновники неоднократно предупреждали о возможном вторжении России на территорию НАТО к 2029 г.», – говорится в материале.