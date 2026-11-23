МИД: активность НАТО на Балтике повышает риск конфликта с Россией
Наращивание активности НАТО на Балтике повышает риск прямого столкновения альянса с Россией. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников на конференции «Россия в период кризиса европейской безопасности», передает «РИА Новости».
По его словам, особую активность НАТО проявляет на Балтике, которую альянс стремится превратить в свое внутреннее море. Масленников отметил, что такие действия увеличивают вероятность как непреднамеренных инцидентов, так и прямого конфликта между Россией и блоком.
22 ноября зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что США работают над созданием системы гарантий безопасности, которая должна убедить Россию в том, что НАТО не стремится к конфронтации. По его словам, готовность Трампа рассмотреть гарантии безопасности для Киева, аналогичные статье 5 Устава НАТО, является критически важным условием для достижения прочного мира, а готовность России обсуждать такие гарантии – серьезным шагом вперед.
11 ноября Politico со ссылкой на дипломатов НАТО писала, что союзники по НАТО рассматривают возможность пересмотра своего военного планирования. Приоритет могут отдать борьбе с Россией перед направлением дополнительных войск в такие регионы, как Ирак и Афганистан. «На кону стоит вопрос о том, какое оборудование союзники будут иметь в состоянии готовности – и насколько убедительным будет их сдерживающий эффект в отношении Москвы, поскольку европейские чиновники неоднократно предупреждали о возможном вторжении России на территорию НАТО к 2029 г.», – говорится в материале.
6 ноября командующий объединенными силами альянса генерал Инго Герхарц заявил, что у НАТО нет оружия, которое могло бы противостоять российским системам. 30 октября президент России Владимир Путин сказал, что Москва готова к войне с Европой, но не хочет ее. Он отметил, что многие европейские страны заявляют о необходимости быть готовыми к войне к 2030 г.