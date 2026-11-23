Лукашенко: России и Белоруссии не нужно создавать конкурирующие предприятия
Москве и Минску следует не создавать конкурирующие друг с другом производства и принять дополнительные меры для защиты общего рынка. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Омской области Виталием Хоценко.
«Если мы можем использовать российский товар в достаточном количестве, не надо создавать производство [дублирующее]. И закупать не надо», – заявил Лукашенко (цитата по «БелТА»).
Белорусский лидер назвал создание конкурирующих производств неприемлемым для Союзного государства. В качестве примера президент Белоруссии привел планы по созданию в России производства шин, в том числе сверхкрупногабаритных. По его словам, Белоруссия уже освоила выпуск такой продукции.
16 ноября Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о единой аграрной политике в рамках Союзного государства в качестве основы для проведения переговоров. Документ определяет основные цели и направления реализации совместной аграрной политики двух стран. Его заключение должно способствовать развитию единого аграрного рынка Союзного государства.
27 октября президент Белоруссии сообщил, что Минск мог бы вновь отвечать за поставки необходимых товаров в ряд российских регионов, как это было в советское время. Белорусский лидер также отметил, что сотрудничество Белоруссии с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью является примером взаимодействия двух стран.