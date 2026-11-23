27 октября президент Белоруссии сообщил, что Минск мог бы вновь отвечать за поставки необходимых товаров в ряд российских регионов, как это было в советское время. Белорусский лидер также отметил, что сотрудничество Белоруссии с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью является примером взаимодействия двух стран.