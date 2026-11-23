Силуанов: товарооборот России и Китая в 2026 году ожидается на уровне $280 млрд
Ожидается, что товарооборот России и Китая в 2026 г. составит около $280 млрд. Об этом заявил зампредседателя правительства – министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Финансового диалога между Россией и Китаем.
«Взаимная торговля растет: за 10 месяцев видим, общий объем торгового оборота составил около 240 миллиардов долларов. Практически тот же уровень, что за весь прошлый год», – сказал Силуанов (цитата по Telegram-каналу «РИА Новости»).
Прошлый рекорд по товарообороту был установлен Россией и Китаем в 2024 г. Тогда показатель достиг $244,8 млрд.
18 ноября глава «Новатэка» Леонид Михельсон, комментируя итоги встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил, что товарооборот России и Китая достиг $244 млрд. Переговоры лидеров прошли в тот же день. Путин на встрече отметил высокий товарооборот между странами. По его словам, цель в $200 млрд перед странами была поставлена не так давно, а в этом году динамика роста будет еще выше. Взаимодействие между Россией и Китаем ведется в инновациях, развивается транспортная связность, активизировано гуманитарное сотрудничество – этому способствует безвизовый режим между странами, сказал президент РФ.