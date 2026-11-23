18 ноября глава «Новатэка» Леонид Михельсон, комментируя итоги встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил, что товарооборот России и Китая достиг $244 млрд. Переговоры лидеров прошли в тот же день. Путин на встрече отметил высокий товарооборот между странами. По его словам, цель в $200 млрд перед странами была поставлена не так давно, а в этом году динамика роста будет еще выше. Взаимодействие между Россией и Китаем ведется в инновациях, развивается транспортная связность, активизировано гуманитарное сотрудничество – этому способствует безвизовый режим между странами, сказал президент РФ.