Российско-китайский товарооборот достиг $244 млрд
Товарооборот России и Китая достиг $244 млрд. Об этом рассказал глава «Новатэка» Леонид Михельсон, комментируя итоги встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
«Главные моменты между странами были отмечены. Я присутствую при таких встречах давно. Стремились к $200 млрд годового оборота, сегодня уже $244 млрд», – сказал он (цитата по ТАСС).
18 ноября в Шэньчжэне прошли переговоры Путина и Си Цзиньпина. Российский лидер прибыл в Китай для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит 18–19 ноября.
Путин на встрече также отметил высокий товарооборот между странами. По словам президента, цель в $200 млрд перед странами была поставлена не так давно, а в этом году динамика роста будет еще выше. Взаимодействие между Россией и Китаем ведется в инновациях, развивается транспортная связность, активизировано гуманитарное сотрудничество – этому способствует безвизовый режим между странами, сказал он.