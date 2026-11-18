Путин на встрече также отметил высокий товарооборот между странами. По словам президента, цель в $200 млрд перед странами была поставлена не так давно, а в этом году динамика роста будет еще выше. Взаимодействие между Россией и Китаем ведется в инновациях, развивается транспортная связность, активизировано гуманитарное сотрудничество – этому способствует безвизовый режим между странами, сказал он.