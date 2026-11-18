Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры в узком составе за рабочим завтраком
Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продолжились в формате рабочего завтрак в узком составе. Об этом пишет ТАСС.
Стороны обсудят международную политическую повестку, включая тему Украины, проблематику Корейского полуострова и стратегическое взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Путин также расскажет Си о последних контактах с США с учетом трехсторонних переговоров делегаций РФ, США и Украины в Абу-Даби.
18 ноября в Шэньчжэне Путин и Си провели российско-китайские переговоры в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан, вилла "Цилиньюань"». Президент РФ заявил, что работа между странами идет по восходящей. По его словам, торговый оборот между странами несколько лет подряд превышает $200 млрд. Взаимодействие между Россией и Китаем ведется в инновациях, развивается транспортная связность, активизировано гуманитарное сотрудничество – этому способствует безвизовый режим между странами.