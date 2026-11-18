18 ноября в Шэньчжэне Путин и Си провели российско-китайские переговоры в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан, вилла "Цилиньюань"». Президент РФ заявил, что работа между странами идет по восходящей. По его словам, торговый оборот между странами несколько лет подряд превышает $200 млрд. Взаимодействие между Россией и Китаем ведется в инновациях, развивается транспортная связность, активизировано гуманитарное сотрудничество – этому способствует безвизовый режим между странами.