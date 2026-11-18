Четыре человека пострадали от атаки БПЛА на Кубань
Четыре человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Северский район Краснодарского края. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
В оперштабе уточнили, что всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
Из-за падения обломков БПЛА возникли пожары на двух предприятиях. Фрагменты дронов также обнаружили по девяти адресам, в том числе во дворах частных домов и на улицах.
В региональном оперштабе также сообщили, что в нескольких зданиях выбило окна, еще в одном доме повреждена кровля. На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.
16 ноября в Северском районе Краснодарского края шесть человек, в том числе один ребенок, получили ранения в результате падения обломков БПЛА. Фрагменты БПЛА рухнули на территории частного дома в станице Северской. Раненых доставили в медучреждение. Кроме того, в поселке Ильском начался пожар на территории одного из предприятий. На местах работают оперативные и специальные службы.
За день 17 ноября системы ПВО России уничтожили 51 украинский беспилотник над территориями Брянской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.