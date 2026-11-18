16 ноября в Северском районе Краснодарского края шесть человек, в том числе один ребенок, получили ранения в результате падения обломков БПЛА. Фрагменты БПЛА рухнули на территории частного дома в станице Северской. Раненых доставили в медучреждение. Кроме того, в поселке Ильском начался пожар на территории одного из предприятий. На местах работают оперативные и специальные службы.