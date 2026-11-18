Российский лидер отметил, что именно это наблюдается в странах, которые сами активно вводят антироссийские или любые другие санкции. По его словам, прежние инструменты экономического доминирования в значительной степени утратили свои экспортные ограничения. Они все еще имеют сдерживающий эффект, но полностью затормозить рост и тем более сокрушить экономику конкурентов уже не способны.