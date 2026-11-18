Путин начал выступление на саммите АТЭС
Президент России Владимир Путин начал выступление на деловом саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.
В своем выступлении Путин обратил внимание, что у стран региона растет заинтересованность в укреплении собственного суверенитета на трех ключевых уровнях: государственном, общественном и социально-экономическом.
«Только обеспечив его, этот суверенитет, можно сохранить самобытность и субъектность на мировой арене, самостоятельно определять свое будущее и модели развития. И тем более экономические искусственные барьеры в одном из звеньев цепочек добавленной стоимости приводят к издержкам по всем остальным участкам», – подчеркнул Путин.
Российский лидер отметил, что именно это наблюдается в странах, которые сами активно вводят антироссийские или любые другие санкции. По его словам, прежние инструменты экономического доминирования в значительной степени утратили свои экспортные ограничения. Они все еще имеют сдерживающий эффект, но полностью затормозить рост и тем более сокрушить экономику конкурентов уже не способны.
Саммит АТЭС проходит в Шэньчжэне 18–19 ноября. Российский лидер проведет серию двусторонних встреч, а также примет участие в трехсторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.