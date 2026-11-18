Арестованное российское ГБЖ продадут на аукционе в ИталииСырье для производства стали могут купить турецкие или ближневосточные трейдеры
Примерно 33 000 т российского горячебрикетированного железа (ГБЖ), арестованных в итальянском порту Бриндизи в ноябре 2025 г., будут проданы на онлайн-аукционе 17–18 ноября. Об этом говорится на сайте итальянской онлайн-платформы для проведения судебных торгов Oxanet и разосланном участникам рынка объявлении Института судебных продаж Лечче и Бриндизи, с которым ознакомились «Ведомости».
«Международные производители стали, трейдеры и промышленные покупатели приглашаются к исследованию возможности крупной покупки ГБЖ в Средиземноморском регионе», – говорится в объявлении института. Дополнительно отмечается, что местные участники рынка тоже могут принимать участие в торгах. Стартовая цена аукциона – 6,832 млн евро, минимальный шаг – 50 000 евро.