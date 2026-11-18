Агентство нацбезопасности США подтвердило сбой во внутренней компьютерной сети
Агентство национальной безопасности США (АНБ) подтвердило достоверность сведений о сбое в его внутренней компьютерной сети. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на заявление ведомства.
В АНБ сообщили, что во время планового технического обслуживания произошел временный сбой, затронувший часть внутренних систем агентства.
При этом в ведомстве подчеркнули, что критически важные системы продолжали работать в полном объеме.
18 ноября CNN написала, что внутренняя сеть АНБ США вышла из строя. Как пояснял телеканал, сеть под названием NSA Net используется сотрудниками ведомства для внутренней связи и передачи засекреченных данных.