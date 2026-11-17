Владимир Путин прибыл в Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭСГлавным мероприятием на полях саммита станет трехсторонняя встреча глав России, Китая и США
Владимир Путин 18 ноября в 2:00 по местному времени прилетел в Китай. Самолет российского президента приземлился в международном аэропорту Баоань в городе Шэньчжэнь. Здесь 18–19 ноября пройдет 33-й саммит лидеров экономик форума «Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество» (АТЭС). Путин в Шэньчжэне проведет серию двусторонних встреч, а также примет участие в трехсторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.
Затем состоятся российско-китайские переговоры с участием членов делегаций, где будет обсуждаться двустороннее сотрудничество в сфере энергетики, финансов, технологий и т. д. А после этого за рабочим завтраком Путин и Си обсудят внешнеполитические темы, в том числе и конфликт на Украине. Путин расскажет Си о трехсторонних переговорах в Абу-Даби, обсудят лидеры и предстоящую трехстороннюю встречу с Трампом, говорил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
После этого Путин посетит выставку и выступит перед студентами и преподавателями совместного университета МГУ им. Ломоносова и Пекинского политехнического института в Шэньчжэне. Затем президент проведет переговоры с президентом Вьетнама, генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом. После чего главы государств примут участие в торжественном приеме от имени председателя КНР в честь лидеров стран АТЭС. Завершит работу в этот день Путин встречей с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном.
На следующий день, 19 ноября, состоится саммит АТЭС, где выступят главы государств. По итогам саммита планируется принять несколько документов, в том числе итоговую декларацию. На 14.30 запланирована трехсторонняя встреча Путина, Си и Трампа – в таком формате лидеры соберутся впервые.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что сравнение этой встречи с Ялтой являются лишь «политологическими упражнениями, не имеющими ничего общего с реальностью». По его словам, подобная встреча в современном мире не имела аналогов. «Но давайте не забывать, что как минимум две страны из трех в основе своего видения мироустройства видят многополярность и исключают возможность того, чтобы кто-то решал и предрешал судьбы других стран. А это Россия и Китай. Это видение мирового устройства мы разделяем полностью. И поэтому, чтобы говорить о том, что кто-то собирается, чтобы решать судьбы мира, – это точно не Россия и точно не Китай. Мы не хотим, чтобы кто-то решал за нас наши судьбы, и никогда не будем посягать на то, чтобы решать судьбы других», – заявил Песков.
Кроме того, прорабатывается вопрос и двусторонней встречи Путина и Трампа, правда, пока неизвестно, в каком формате она пройдет: не исключен формат на ногах. Также на полях саммита АТЭС Путин может провести встречи и с лидерами других стран. Песков не исключал, что Путин может встретиться с премьер-министром Японии.