Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что сравнение этой встречи с Ялтой являются лишь «политологическими упражнениями, не имеющими ничего общего с реальностью». По его словам, подобная встреча в современном мире не имела аналогов. «Но давайте не забывать, что как минимум две страны из трех в основе своего видения мироустройства видят многополярность и исключают возможность того, чтобы кто-то решал и предрешал судьбы других стран. А это Россия и Китай. Это видение мирового устройства мы разделяем полностью. И поэтому, чтобы говорить о том, что кто-то собирается, чтобы решать судьбы мира, – это точно не Россия и точно не Китай. Мы не хотим, чтобы кто-то решал за нас наши судьбы, и никогда не будем посягать на то, чтобы решать судьбы других», – заявил Песков.