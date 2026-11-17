УВКБ также отметило рост числа прибывающих на Канарские острова. За первые 15 дней ноября туда прибыли более 10 800 человек, что в четыре раза больше, чем за весь ноябрь прошлого года. В 2025 г. на этом маршруте погибли или пропали без вести более 1200 человек, в 2026 г. – почти 600.