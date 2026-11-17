Число погибших мигрантов при попытке попасть в Европу морем выросло на 20%
Число мигрантов, погибших или пропавших без вести при попытке добраться до Европы морем, за январь – сентябрь 2026 г. увеличилось почти на 20% и достигло 2500 человек. Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Оно также объявило о запуске новой инициативы по спасению мигрантов на море и расширению их защиты.
На восточно-средиземноморском маршруте число погибших и пропавших без вести за январь – октябрь выросло примерно на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. На центрально-средиземноморском маршруте зафиксировано более 1000 таких случаев.
УВКБ также отметило рост числа прибывающих на Канарские острова. За первые 15 дней ноября туда прибыли более 10 800 человек, что в четыре раза больше, чем за весь ноябрь прошлого года. В 2025 г. на этом маршруте погибли или пропали без вести более 1200 человек, в 2026 г. – почти 600.
19 октября Politico писало, что переговоры по миграционной политике на саммите Евросоюза (ЕС) в Брюсселе сопровождались острыми разногласиями между лидерами стран объединения.
25 сентября Euractiv заявило о планах ЕС ужесточить миграционный пакт. Предлагалось упростить процедуры предоставления убежища, отзыва статуса защиты и депортации мигрантов.