Politico: переговоры по миграции на саммите ЕС вызвали острые споры
Переговоры по миграционной политике на саммите Евросоюза (ЕС) в Брюсселе сопровождались острыми разногласиями между лидерами стран объединения. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
Поводом для разногласий стало предложение Дании, Италии и Польши включить в итоговое заявление саммита положение о связи нелегальной миграции с уровнем преступности и угрозой общественной сплоченности. По данным двух европейских дипломатов, инициативу поддержали около 10 государств, включая Венгрию, сообщает Politico.
Предложенные поправки косвенно затрагивали Испанию, где премьер-министр Педро Санчес принял решение легализовать положение около 1 млн нелегальных мигрантов. Эта мера ранее вызвала разногласия между Мадридом, премьером Италии Джорджей Мелони и главой правительства Дании Метте Фредериксен.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал обсуждение миграционной политики чрезмерно политизированным и серьезным источником разногласий между участниками саммита. В результате предложенные положения не вошли в итоговое заявление, а лидеры ЕС согласовали сокращенную версию документа.
При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что до конца 2026 г. комиссия представит механизм экстренного реагирования на массовый приток мигрантов. Его разработка связана в том числе с миграционным кризисом, возникшим летом в испанском анклаве Сеута.
25 сентября Euractiv сообщило о планах ЕС ужесточить миграционный пакт. Предлагалось упростить процедуры предоставления убежища, отзыва статуса защиты и депортации мигрантов.
14 сентября Politico сообщило о разработке Еврокомиссией новых мер для реагирования на внезапный массовый приток мигрантов. Среди обсуждавшихся инициатив назывались согласованные процедуры возвращения иностранцев и возможность приостанавливать рассмотрение заявлений об убежище.