Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,366-0,75%CHMK3 175-0,63%CHKZ15 050+0,33%IMOEX2 451,83+1,06%RTSI923,7+1,06%RGBI111,78-0,09%RGBITR771,44+0,02%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Politico: переговоры по миграции на саммите ЕС вызвали острые споры

Анна Виноградова
Unsplash
Unsplash

Переговоры по миграционной политике на саммите Евросоюза (ЕС) в Брюсселе сопровождались острыми разногласиями между лидерами стран объединения. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Поводом для разногласий стало предложение Дании, Италии и Польши включить в итоговое заявление саммита положение о связи нелегальной миграции с уровнем преступности и угрозой общественной сплоченности. По данным двух европейских дипломатов, инициативу поддержали около 10 государств, включая Венгрию, сообщает Politico.

Предложенные поправки косвенно затрагивали Испанию, где премьер-министр Педро Санчес принял решение легализовать положение около 1 млн нелегальных мигрантов. Эта мера ранее вызвала разногласия между Мадридом, премьером Италии Джорджей Мелони и главой правительства Дании Метте Фредериксен.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал обсуждение миграционной политики чрезмерно политизированным и серьезным источником разногласий между участниками саммита. В результате предложенные положения не вошли в итоговое заявление, а лидеры ЕС согласовали сокращенную версию документа.

При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что до конца 2026 г. комиссия представит механизм экстренного реагирования на массовый приток мигрантов. Его разработка связана в том числе с миграционным кризисом, возникшим летом в испанском анклаве Сеута.

25 сентября Euractiv сообщило о планах ЕС ужесточить миграционный пакт. Предлагалось упростить процедуры предоставления убежища, отзыва статуса защиты и депортации мигрантов.

14 сентября Politico сообщило о разработке Еврокомиссией новых мер для реагирования на внезапный массовый приток мигрантов. Среди обсуждавшихся инициатив назывались согласованные процедуры возвращения иностранцев и возможность приостанавливать рассмотрение заявлений об убежище.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь