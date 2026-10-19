Politico: переговоры по миграции на саммите ЕС вызвали острые споры

При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что до конца 2026 г. комиссия представит механизм экстренного реагирования на массовый приток мигрантов. Его разработка связана в том числе с миграционным кризисом, возникшим летом в испанском анклаве Сеута.