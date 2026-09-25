В ЕС могут ужесточить новый миграционный пакт
Евросоюз планирует ужесточить вступивший в силу в июне миграционный пакт. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на документ.
Министры государств ЕС обсудят 26 сентября изменения в пакте о миграции и предоставлении убежища. Они рассмотрят возможность упрощения процедур предоставления убежища, а также упрощения процедуры отзыва статуса защиты. Для этого могут начать применять ИИ.
Упрощение проверок может означать ускорение принятия решений о депортации новоприбывших на территорию ЕС. Во встрече также примут участие страны, не входящие в ЕС, такие как Великобритания.
Число мигрантов в ЕС выросло до 64 млн человек в 2025 г., следовало из данных Eurostat и UNHCR. По сравнению с 2024 г. прирост составил 3,4%. Это ниже увеличения за 2023–2024 гг., когда показатель вырос на 2,6 млн. Среди крупных стран ЕС самые высокие темпы роста в 2025 г. показала Испания – численность мигрантов там выросла с 8,8 млн до 9,5 млн человек, или на 8%.
В середине 2026 г. Испания столкнулась с большой волной миграции из Марокко. Летом было известно, что в Сеуту пробрались свыше 40 000 марокканцев. При этом, заявляли в Совете ЕС, миграционная ситуация в испанском анклаве Сеута не привела к распространению кризиса на материковую часть Испании или другие страны Евросоюза.