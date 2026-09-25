Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,53-0,56%CHKZ16 450-0,3%KLVZ1,918-3,52%IMOEX2 294,87-0,76%RTSI851,46-0,76%RGBI112,310%RGBITR768,89+0,03%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В ЕС могут ужесточить новый миграционный пакт

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Евросоюз планирует ужесточить вступивший в силу в июне миграционный пакт. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на документ.

Министры государств ЕС обсудят 26 сентября изменения в пакте о миграции и предоставлении убежища. Они рассмотрят возможность упрощения процедур предоставления убежища, а также упрощения процедуры отзыва статуса защиты. Для этого могут начать применять ИИ.

Упрощение проверок может означать ускорение принятия решений о депортации новоприбывших на территорию ЕС. Во встрече также примут участие страны, не входящие в ЕС, такие как Великобритания.

Politico: ЕК готовит меры для реагирования на внезапные притоки мигрантов

Политика / Международные новости

Число мигрантов в ЕС выросло до 64 млн человек в 2025 г., следовало из данных Eurostat и UNHCR. По сравнению с 2024 г. прирост составил 3,4%. Это ниже увеличения за 2023–2024 гг., когда показатель вырос на 2,6 млн. Среди крупных стран ЕС самые высокие темпы роста в 2025 г. показала Испания – численность мигрантов там выросла с 8,8 млн до 9,5 млн человек, или на 8%.

В середине 2026 г. Испания столкнулась с большой волной миграции из Марокко. Летом было известно, что в Сеуту пробрались свыше 40 000 марокканцев. При этом, заявляли в Совете ЕС, миграционная ситуация в испанском анклаве Сеута не привела к распространению кризиса на материковую часть Испании или другие страны Евросоюза. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте