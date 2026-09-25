В ЕС могут ужесточить новый миграционный пакт

Число мигрантов в ЕС выросло до 64 млн человек в 2025 г., следовало из данных Eurostat и UNHCR. По сравнению с 2024 г. прирост составил 3,4%. Это ниже увеличения за 2023–2024 гг., когда показатель вырос на 2,6 млн. Среди крупных стран ЕС самые высокие темпы роста в 2025 г. показала Испания – численность мигрантов там выросла с 8,8 млн до 9,5 млн человек, или на 8%.