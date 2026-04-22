Число мигрантов в ЕС в 2025 году выросло до 64 млн человек
Число мигрантов в Европейском союзе (ЕС) достигло рекордных 64 млн в 2025 г. Об этом сообщается в докладе некоммерческого фонда Rockwool со ссылкой на данные Eurostat и UNHCR. За год число мигрантов увеличилось на 2,1 млн.
По сравнению с 2024 г. прирост составил 3,4%. Это ниже увеличения 2023–2024 гг., когда показатель вырос на 2,6 млн.
Среди крупных стран ЕС самые высокие темпы роста в 2025 г. показала Испания. Численность мигрантов там выросла с 8,8 млн до 9,5 млн человек, или на 8%. Таким образом, на Испанию пришлось около трети общего прироста в Евросоюзе.
Германия сохранила статус крупнейшего направления миграции в абсолютных показателях: число жителей иностранного происхождения там увеличилось с примерно 10 млн в 2010 г.до почти 18 млн в 2025 г. Во Франции и Испании численность жителей, родившихся за рубежом, в 2025 г. достигла соответственно 9,6 млн и 9,5 млн человек. В Италии этот показатель составил около 6,9 млн.
По доле мигрантов в структуре населения лидируют в основном небольшие страны ЕС. В Люксембурге мигранты составляют около 52% населения, на Мальте – 32%, на Кипре – 28%. В Ирландии и Австрии этот показатель достигает примерно 23%.
В целом 76% мигрантов в ЕС находятся в трудоспособном возрасте от 15 до 64 лет. При этом в Испании и Италии доля мигрантов трудоспособного возраста заметно выше среднего уровня по Евросоюзу.
15 января стало известно, что количество незаконных пересечений границ Европы сократилось на 26% в 2025 г. По итогам прошлого года число незаконных въездов сократилось до 178 000, что составляет менее половины от общего числа случаев, зарегистрированных в 2023 г., и показывает самый низкий уровень с 2021 г.