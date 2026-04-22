Число мигрантов в ЕС в 2025 году выросло до 64 млн человек

Германия сохранила статус крупнейшего направления миграции в абсолютных показателях: число жителей иностранного происхождения там увеличилось с примерно 10 млн в 2010 г.до почти 18 млн в 2025 г. Во Франции и Испании численность жителей, родившихся за рубежом, в 2025 г. достигла соответственно 9,6 млн и 9,5 млн человек. В Италии этот показатель составил около 6,9 млн.