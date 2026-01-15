Незаконная миграция в Европу сократилась на 26% в 2025 году
Количество незаконных пересечений границ Европы сократилось на 26% в 2025 г. Об этом сообщили в Европейском агентстве по охране границ и береговой охраны (Frontex).
По итогам прошлого года число незаконных въездов сократилось до 178 000, что составляет менее половины от общего числа случаев, зарегистрированных в 2023 г., и показывает самый низкий уровень с 2021 г., следует из сообщения.
Frontex при этом указывает, что ситуация на границах Европы «остается неопределенной». «Миграционная нагрузка может быстро меняться между маршрутами, формируясь под влиянием конфликтов, нестабильности и сетей контрабанды», – говорится в публикации.
Агентство сообщило, что если в ближайшем будущем возле ЕС не произойдет «серьезной геополитической эскалации», нелегальная миграция в Европу может продолжить снижаться.
Последние годы Европа стремится сократить число нелегальной миграции, выпуская для этого отдельные инициативы. Frontex в своей статистике отметило, что в июне 2026 г. в полную силу вступит пакт ЕС о миграции и убежище, также планируется запуск европейской системы информации и авторизации поездок (ETIAS).
В мае 2024 г. правительство Дании выделило на год 400 млн крон ($57,7 млн) на борьбу с нелегальной миграцией. По данным министерства, за период с 2014 г. около 60 000 человек погибли при попытке нелегально переплыть Средиземное море, чтобы попасть в Европу. В том же году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал остановить нелегальную миграцию в Евросоюз.