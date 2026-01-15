Незаконная миграция в Европу сократилась на 26% в 2025 году

В мае 2024 г. правительство Дании выделило на год 400 млн крон ($57,7 млн) на борьбу с нелегальной миграцией. По данным министерства, за период с 2014 г. около 60 000 человек погибли при попытке нелегально переплыть Средиземное море, чтобы попасть в Европу. В том же году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал остановить нелегальную миграцию в Евросоюз.