Орбан: Венгрия намерена остановить нелегальную иммиграцию

20 сентября министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока сообщил, что республика присоединится к запросу Нидерландов о выходе из пакта Евросоюза о миграции и предоставления убежища. Со схожей инициативой по выходу из миграционного пакта выступило и правительство Нидерландов 18 сентября. Оно направило в Еврокомиссию письмо, в котором говорилось о нежелании Гааги далее исполнять миграционные правила ЕС.