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Орбан: Венгрия намерена остановить нелегальную иммиграцию

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал остановить нелегальную миграцию в Евросоюз (ЕС). Об этом он написал в соцсети X.

«Позиция венгров в отношении нелегальной миграции проста: мы хотим ее остановить. Последние несколько выборов в Западной Европе доказывают, что все больше людей согласны с нами», – подчеркнул Орбан.

20 сентября министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока сообщил, что республика присоединится к запросу Нидерландов о выходе из пакта Евросоюза о миграции и предоставления убежища. Со схожей инициативой по выходу из миграционного пакта выступило и правительство Нидерландов 18 сентября. Оно направило в Еврокомиссию письмо, в котором говорилось о нежелании Гааги далее исполнять миграционные правила ЕС.

14 мая Совет ЕС утвердил пакт о миграции и предоставлении убежища. Согласно пакту, в сообществе вводятся принципы создания фильтрационных лагерей для мигрантов, не имеющих «очевидных прав» на получение убежища. Кроме этого вводится обязательный принцип расселения мигрантов среди стран ЕС по квотам. Государствам - членам ЕС оставили возможность сократить количество принимаемых беженцев, внося выплаты в бюджет Евросоюза за каждого непринятого мигранта из числа положенного.

Тогда министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не допустит нелегальных мигрантов на свою территорию и не согласится с порядком их размещения, который установил «Пакт о миграции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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