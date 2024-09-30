Орбан: Венгрия намерена остановить нелегальную иммиграцию
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал остановить нелегальную миграцию в Евросоюз (ЕС). Об этом он написал в соцсети X.
«Позиция венгров в отношении нелегальной миграции проста: мы хотим ее остановить. Последние несколько выборов в Западной Европе доказывают, что все больше людей согласны с нами», – подчеркнул Орбан.
20 сентября министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока сообщил, что республика присоединится к запросу Нидерландов о выходе из пакта Евросоюза о миграции и предоставления убежища. Со схожей инициативой по выходу из миграционного пакта выступило и правительство Нидерландов 18 сентября. Оно направило в Еврокомиссию письмо, в котором говорилось о нежелании Гааги далее исполнять миграционные правила ЕС.
14 мая Совет ЕС утвердил пакт о миграции и предоставлении убежища. Согласно пакту, в сообществе вводятся принципы создания фильтрационных лагерей для мигрантов, не имеющих «очевидных прав» на получение убежища. Кроме этого вводится обязательный принцип расселения мигрантов среди стран ЕС по квотам. Государствам - членам ЕС оставили возможность сократить количество принимаемых беженцев, внося выплаты в бюджет Евросоюза за каждого непринятого мигранта из числа положенного.
Тогда министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не допустит нелегальных мигрантов на свою территорию и не согласится с порядком их размещения, который установил «Пакт о миграции».