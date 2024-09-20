Венгрия и Нидерланды хотят выйти из миграционного пакта Евросоюза

Кроме того, отмечает Сергеев, в Нидерландах ужесточаются правила получения гражданства, вводятся точечный целевой режим в области трудовой миграции и контроль на приток студентов в вузы страны, а также новые условия для украинских беженцев. И находящихся в Нидерландах россиян в большей степени как раз касается вопрос о потенциальном ужесточении режима предоставления гражданства (на что не нужно разрешение ЕС). Согласно планам в этой сфере, соискателям необходимо знать нидерландский язык на уровне В1, а период ожидания перед натурализацией увеличен с 5 до 10 лет, поясняет Сергеев. Кроме того, для получения местного паспорта будет требоваться отказ от предыдущего гражданства. При этом спектр предлогов для просителей убежища, по которым им смогут отказать, существенно увеличивается. Лица, уже получившие статус беженца, вряд ли находятся под угрозой, но и к ним будут применяться более жесткие требования и им предстоит более активно участвовать на рынке труда, резюмирует эксперт.