Венгрия и Нидерланды хотят выйти из миграционного пакта Евросоюза

Венгрия и Нидерланды хотят выйти из миграционного пакта ЕвросоюзаВ Гааге планируют ужесточить правила по получению гражданства и сохранению убежища
Венгрия присоединится к запросу Нидерландов о выходе из пакта Евросоюза о миграции и предоставления убежища. Об этом сообщил министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока. «Необходимы решительные меры, чтобы противодействовать нелегальной миграции. Венгерское правительство присоединится к запросу Нидерландов о выходе из пакта ЕС о миграции и предоставлении убежища, если поправки [в это соглашение] предоставят такую возможность», – подчеркнул Бока в Х (бывший Twitter).
При этом, как пишет издание Politico, внесение подобных поправок в договоры Евросоюза – долгое и сложное дело, требующее консенсуса всех стран – членов объединения. 18 сентября Еврокомиссия заявила, что в ближайшей перспективе не планирует вносить изменения в соответствующие документы. Теоретически такая возможность появится, например, после принятия новых членов в ЕС.
18 сентября со схожей инициативой по выходу из миграционного пакта выступило и правительство Нидерландов. Оно направило в Еврокомиссию письмо, в котором говорилось о нежелании Гааги далее исполнять миграционные правила ЕС. «Мы должны вновь взять на себя ответственность за политику в области предоставления убежища», – заявила министр по вопросам миграции и предоставления убежища Марьолейн Фабер.
О намерении Нидерландов самим разбираться с миграционными вопросами еще 13 сентября писало Politico. По его данным, Гаага уже запланировала принятие одних из самых строгих миграционных законов среди стран ЕС. Согласно им, помимо прочего, будет запрещено воссоединение семей со взрослыми детьми, введены более строгие проверки на границе и больше внимания уделено высылке мигрантов. Как заявила тогда Фабер, она выступает «за самую строгую политику по предоставлению убежища». Ей вторит и премьер-министр Нидерландов Дик Шуф. «Мы не можем и дальше мириться с большим притоком мигрантов в нашу страну. Люди сталкиваются с кризисом по предоставлению убежища», – сказал он.
В Нидерландах сейчас у власти находится коалиционное правительство, в котором участвует выигравшая последние парламентские выборы правопопулистская Партия свободы. В ее руках находятся портфели министров здоровья и спорта, инфраструктуры, экономики и иностранной торговли и развития. К Партии свободы принадлежит и министр по вопросам миграции и предоставления убежища Фабер. Лидер Партии свободы Герт Вилдерс ранее выступал не только за ужесточение правил миграции, но и за выход Нидерландов из Евросоюза, а также предлагал отказаться от помощи Украине. Исключение Нидерландов из общих миграционных правил Евросоюза Вилдерс назвал mini-Nexit (т. е. мини-выходом страны из ЕС), сообщает газета Leidsch Dagblad. Кроме того, Вилдерс 19 сентября обратился с просьбой к премьер-министру Шуфу выяснить, как можно вынудить украинских мужчин призывного возраста, бежавших в Нидерланды, вернуться на родину, сообщает газета Volkskrant.
Совет ЕС утвердил упомянутый пакт о миграции и предоставлении убежища 14 мая. Согласно ему, в сообществе вводятся принципы создания фильтрационных лагерей для мигрантов, не имеющих «очевидных прав» на получение убежища. Кроме этого вводился обязательный принцип расселения мигрантов среди стран ЕС по квотам. При этом государствам-членам оставили возможность сократить количество принимаемых беженцев, внося выплаты в бюджет ЕС за каждого непринятого мигранта из числа положенного.
Из миграционного пакта, который содержит в себе регламент ЕС и директивы, нельзя просто взять и выйти, говорит руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина. Регламент ЕС – это закон прямого действия, так что выйти из него не получится. При этом можно предположить, что Венгрия и Нидерланды ждут уточнений или дополнений, которые дадут им пространство для маневра, но юридических оснований для выхода из пакта пока не наблюдается, замечает эксперт.
Нидерланды сейчас запрашивают исключения из основного режима предоставления убежища, но, пока их нет, они применяют положения весьма мягкого миграционного пакта – а он позволяет временно ограничивать приток мигрантов, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Егор Сергеев. По его словам, пакт можно считать мягким, так как главным его пунктом стало солидарное распределение лиц, ищущих убежище, по странам ЕС. Остальное же – лишь «красивости», сделанные для того, чтобы нововведения миграционной политики выглядели последовательно и якобы демонстрировали решение проблем.
При этом речи о реальном выходе из пакта пока не идет, а выборочное исполнение права ЕС не предусмотрено, замечает Сергеев. Выход Нидерландов из свода правил и норм ЕС в рамках политики внутренних дел и правосудия, миграции и убежища нужен для ужесточения национальной миграционной политики, отмечает эксперт. Решение об ужесточении миграционной политики Нидерландов можно считать продолжением миграционного кризиса, который начался в стране в 2023 г. и привел к краху предыдущего правительства (основным поводом к нему послужила информация о том, что центры временного содержания для ищущих убежище переполнены).
Миграционный вопрос, продолжает Сергеев, – важнейший и острейший во внутриполитической повестке дня Нидерландов на сегодня. Среди электората Партии свободы, занявшей первое место на выборах, но не сформировавшей «свое» правительство, вопрос миграции является проблемой номер один. И при распределении постов представителю Партии свободы достался пост министра по убежищу и миграции, а частью соглашения между победившими партиями стал пункт о необходимости ужесточения политики по приему лиц, ищущих убежище. И нынешнее обращение в ЕС с запросом на исключение страны из общих правил, касающихся миграции и убежища, является логичным следствием этого партийного решения, уточняет эксперт.
Кроме того, отмечает Сергеев, в Нидерландах ужесточаются правила получения гражданства, вводятся точечный целевой режим в области трудовой миграции и контроль на приток студентов в вузы страны, а также новые условия для украинских беженцев. И находящихся в Нидерландах россиян в большей степени как раз касается вопрос о потенциальном ужесточении режима предоставления гражданства (на что не нужно разрешение ЕС). Согласно планам в этой сфере, соискателям необходимо знать нидерландский язык на уровне В1, а период ожидания перед натурализацией увеличен с 5 до 10 лет, поясняет Сергеев. Кроме того, для получения местного паспорта будет требоваться отказ от предыдущего гражданства. При этом спектр предлогов для просителей убежища, по которым им смогут отказать, существенно увеличивается. Лица, уже получившие статус беженца, вряд ли находятся под угрозой, но и к ним будут применяться более жесткие требования и им предстоит более активно участвовать на рынке труда, резюмирует эксперт.