Венгрия предложила схему транзита российской нефти через Украину

Венгрия предложила схему транзита российской нефти через УкраинуОна может начать получать сырье на российско-украинской границе
Венгерская нефтегазовая компания MOL готова взять на себя риски по обеспечению транспортировки российской нефти через территорию Украины для возобновления транзита. Об этом 22 августа заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
В июле власти Венгрии и Словакии сообщили, что поставки нефти российской компании «Лукойл», которую они получали по трубопроводу «Дружба», остановлены Украиной. Киев объяснил свои действия тем, что «Лукойл» находится под санкциями.
Речь идет о заключении MOL договора о транзите нефти от российско-украинской границы, пояснил Гуйяш. По его словам, соответствующие переговоры ведутся при поддержке правительства Венгрии, а договор может быть подписан в начале осени.
Если Киев примет эту схему, она позволит обеспечить долгосрочный транзит нефти через Украину, подчеркнул чиновник. Будапешт рассчитывает, что схема вступит в силу «как можно быстрее», добавил Гуйяш. И уточнил, что объем транзита «останется неизменным».
При этом стоимость транспортировки может вырасти. По его оценке, цена прокачки через Украину увеличится примерно на $1,5/барр. из-за дополнительного страхования. «Очевидно, дороже – брать на себя риски по маршруту, который не считается безопасным. Насколько дороже, еще идут подсчеты. Решение не бесплатное, но оно хотя бы есть», – отметил чиновник (цитата по «РИА Новости»).
Поставки нефти в Венгрию и Словакию из России традиционно осуществляются по трубопроводу «Дружба». Нефтепровод начинается в Самарской области, проходит через европейскую часть России и на территории Белоруссии разделяется на две ветки. Северная проходит через Польшу в Германию, а южная – через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию. Поставки российской нефти в Евросоюз (ЕС) по северной ветке нефтепровода с 2023 г. не ведутся, по ней осуществляется транзит в Германию сырья из Казахстана.
ЕС ввел запрет на импорт нефти из России с декабря 2022 г. Но для поставок по «Дружбе» было сделано исключение: импорт по этому маршруту разрешили до конца 2025 г. В июне 2023 г. отдельно были запрещены поставки российского сырья по северной ветке нефтепровода, которые по факту уже не велись. Импорт по южной ветке по-прежнему разрешен.
Украина ввела ограничения на транзит нефти «Лукойла» через свою территорию 17 июля этого года. Премьер страны Денис Шмыгаль объяснил это тем, что на «Лукойл» наложены санкции украинского СНБО.
Контракт MOL с «Лукойлом» был заключен в 2019 г. и предусматривает поставку нефти в объеме до 4 млн т в год. Российская нефть поставляется на НПЗ Duna в Венгрии и Slovnaft в Словакии. Срок действия соглашения завершается в конце 2024 г.
Сырье в Венгрию и Словакию поставляют и другие российские компании. По данным источника «Ведомостей», знакомого со статистикой Минэнерго, всего в январе – июне 2024 г. Россия поставила в Венгрию 2,4 млн т нефти, в Словакию – 1,6 млн т. Поставки «Лукойла» составили 883 000 т (37%) и 718 000 т (45%) соответственно. В 2023 г. поставки российской нефти в Венгрию составили 4,8 млн т, в Словакию – 4,6 млн т, в том числе «Лукойл» экспортировал в эти страны по 1,5 млн т.
Предложенная Венгрией схема предполагает заключение соглашения, по которому право собственности на российскую нефть будет переходить к MOL на российско-украинской границе, поясняет эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Таким образом, через территорию Украины пойдет уже принадлежащее венгерской компании сырье, отмечает он. Того же мнения придерживается аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.
По словам Юшкова, пока неясно, позволит ли эта схема полностью исключить риски блокировки транзита в будущем. Инструменты санкционного воздействия на Украине «проработаны слабо», в частности, отсутствуют разъяснения к введенным санкциями и возможность запроса соответствующей информации, поясняет он.
Управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев уточняет, что установить переход права собственности на российскую нефть на границе России и Украины позволяет Венская конвенция о договорах международной купли-продажи 1980 г. Согласно этому документу, покупатель и продавец могут самостоятельно определять, в какой момент право собственности на товар переходит от одного лица к другому.
Так как купля-продажа товара и его передача будут осуществляться за пределами Украины, у украинских регуляторов не будет оснований препятствовать, считает юрист. По его мнению, под «рисками» Гуйяш подразумевает не юридические препятствия, а угрозу безопасности транспортировки сырья в условиях боевых действий.
При этом, по мнению Юшкова, стоимость импорта российской нефти для Венгрии существенно не увеличится. При росте затрат на страховку и транспортировку на $1,5/барр. приобретение российской нефти все равно останется выгодным для Венгрии, уверен Кауфман. Он добавляет, что запрет Украины пока касается только поставок нефти «Лукойла». Венгрия способна компенсировать выпадающие объемы также из других источников, но стоимость такого импорта будет дороже, говорит эксперт.