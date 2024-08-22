Венгрия предложила схему транзита российской нефти через Украину

Сырье в Венгрию и Словакию поставляют и другие российские компании. По данным источника «Ведомостей», знакомого со статистикой Минэнерго, всего в январе – июне 2024 г. Россия поставила в Венгрию 2,4 млн т нефти, в Словакию – 1,6 млн т. Поставки «Лукойла» составили 883 000 т (37%) и 718 000 т (45%) соответственно. В 2023 г. поставки российской нефти в Венгрию составили 4,8 млн т, в Словакию – 4,6 млн т, в том числе «Лукойл» экспортировал в эти страны по 1,5 млн т.