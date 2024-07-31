Украина не намерена отменять запрет на транзит нефти «Лукойла» в Европу

После этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо несколько раз проводил переговоры со Шмыгалем, в ходе которых говорил о важности восстановления транзита для НПЗ Slovnaft, поскольку альтернативные источники нефти дороже и могут не подойти с технологической точки зрения. Но результата эти обсуждения не принесли. 29 июля Фицо в видеообращении на своей странице в Facebook (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) предупредил, что НПЗ Slovnaft прекратит поставки дизельного топлива на Украину в ближайшее время, если Киев не возобновит транзит нефти «Лукойла». В ответ в сегодняшнем посте Шмыгаль заявил, что «угрожать Украине – это сомнительный путь».