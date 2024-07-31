Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Украина не намерена отменять запрет на транзит нефти «Лукойла» в Европу

Ведомости

Украина не планирует отменять запрет на транзит российской нефти в Словакию, поскольку он не нарушает соглашения об ассоциации с Евросоюзом и не является угрозой энергетической безопасности Европы. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны Украины, не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии и Европы в целом, именно поэтому их отмена не является предметом обсуждения. Следовательно, имеем полное понимание Брюсселя в этом вопросе», – написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Премьер-министр напомнил, что ЕС разрешил Словакии и ряду других стран использовать российскую нефть при условии, что они будут активно развивать альтернативные каналы поставок.

В июле Словакия и Венгрия заявили об отсутствии поставок нефти от «Лукойла» после введения Украиной в прошлом месяце запрета на транзит ресурсов российской компании через свою территорию. Киев пояснил это тем, что «Лукойл» находится под санкциями.

После этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо несколько раз проводил переговоры со Шмыгалем, в ходе которых говорил о важности восстановления транзита для НПЗ Slovnaft, поскольку альтернативные источники нефти дороже и могут не подойти с технологической точки зрения. Но результата эти обсуждения не принесли. 29 июля Фицо в видеообращении на своей странице в Facebook (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) предупредил, что НПЗ Slovnaft прекратит поставки дизельного топлива на Украину в ближайшее время, если Киев не возобновит транзит нефти «Лукойла». В ответ в сегодняшнем посте Шмыгаль заявил, что «угрожать Украине – это сомнительный путь».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в свою очередь называл действия Киева по запрету транзита особенно недружественными на фоне того, что в июне страна импортировала большую часть электроэнергии (42%) именно из республики. Он также пригрозил, что Будапешт и Братислава начнут судебные разбирательства.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных