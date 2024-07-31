Украина не намерена отменять запрет на транзит нефти «Лукойла» в Европу
Украина не планирует отменять запрет на транзит российской нефти в Словакию, поскольку он не нарушает соглашения об ассоциации с Евросоюзом и не является угрозой энергетической безопасности Европы. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны Украины, не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии и Европы в целом, именно поэтому их отмена не является предметом обсуждения. Следовательно, имеем полное понимание Брюсселя в этом вопросе», – написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Премьер-министр напомнил, что ЕС разрешил Словакии и ряду других стран использовать российскую нефть при условии, что они будут активно развивать альтернативные каналы поставок.
После этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо несколько раз проводил переговоры со Шмыгалем, в ходе которых говорил о важности восстановления транзита для НПЗ Slovnaft, поскольку альтернативные источники нефти дороже и могут не подойти с технологической точки зрения. Но результата эти обсуждения не принесли. 29 июля Фицо в видеообращении на своей странице в Facebook (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) предупредил, что НПЗ Slovnaft прекратит поставки дизельного топлива на Украину в ближайшее время, если Киев не возобновит транзит нефти «Лукойла». В ответ в сегодняшнем посте Шмыгаль заявил, что «угрожать Украине – это сомнительный путь».
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в свою очередь называл действия Киева по запрету транзита особенно недружественными на фоне того, что в июне страна импортировала большую часть электроэнергии (42%) именно из республики. Он также пригрозил, что Будапешт и Братислава начнут судебные разбирательства.