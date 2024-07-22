Венгрия и Словакия обратились в ЕК из-за запрета Украиной транзита нефти из РФ

Венгрия и Словакия запросили консультации в Еврокомиссии из-за приостановки Украиной транзита нефти из России. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Видеозапись выступления он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).