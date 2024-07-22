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Венгрия и Словакия обратились в ЕК из-за запрета Украиной транзита нефти из РФ

Ведомости

Венгрия и Словакия запросили консультации в Еврокомиссии из-за приостановки Украиной транзита нефти из России. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Видеозапись выступления он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, Киев запретил транзит российской нефти от компании «Лукойл» на территорию Венгрии и Словакии, что создает угрозу энергетической безопасности республик. Если в течение трех дней переговоры Еврокомиссии с Украиной не принесут результата, Будапешт и Братислава начнут судебные разбирательства.

Сийярто также назвал действия Украины по запрету транзита особенно недружественными на фоне того, что в июне страна импортировала большую часть электроэнергии (42%) именно из Венгрии.

18 июля Reuters сообщало, что Словакия и Венгрия заявили об отсутствии поставок нефти от «Лукойла» после введения Украиной в прошлом месяце запрета на транзит ресурсов российской энергетической компании через свою территорию. При этом республики продолжают получать нефть от других российских компаний, писало агентство.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 19 июля заявил, что ситуация с остановкой транзита нефти «Лукойла» в Словакию и Венгрию имеет кризисный характер, но у Москвы нет диалога с Киевом, запретившим использование трубопровода «Дружба».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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