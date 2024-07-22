Венгрия и Словакия обратились в ЕК из-за запрета Украиной транзита нефти из РФ
Венгрия и Словакия запросили консультации в Еврокомиссии из-за приостановки Украиной транзита нефти из России. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Видеозапись выступления он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
По его словам, Киев запретил транзит российской нефти от компании «Лукойл» на территорию Венгрии и Словакии, что создает угрозу энергетической безопасности республик. Если в течение трех дней переговоры Еврокомиссии с Украиной не принесут результата, Будапешт и Братислава начнут судебные разбирательства.
Сийярто также назвал действия Украины по запрету транзита особенно недружественными на фоне того, что в июне страна импортировала большую часть электроэнергии (42%) именно из Венгрии.
18 июля Reuters сообщало, что Словакия и Венгрия заявили об отсутствии поставок нефти от «Лукойла» после введения Украиной в прошлом месяце запрета на транзит ресурсов российской энергетической компании через свою территорию. При этом республики продолжают получать нефть от других российских компаний, писало агентство.