В Кремле заявили об отсутствии диалога с Украиной насчет транзита нефти
Ситуация с остановкой транзита нефти «Лукойла» в Словакию и Венгрию имеет кризисный характер, но у Москвы нет диалога с Киевом, запретившим использование трубопровода «Дружба». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Представителя Кремля спросили, какие меры может принять Россия насчет доставки ресурса в Словакию и Венгрию.
«Я не думаю, что у нас есть возможность вступить в контакт с украинскими компаниями, которые обеспечивают транзит. И потом, наверное, решение все-таки принималось не на техническом, а на политическом уровне. Здесь какой-либо диалог у нас отсутствует. Поэтому действительно ситуация достаточно кризисная для наших получателей, но это никак не зависит от нас», – сказал Песков.
18 июля Reuters сообщало, что Словакия и Венгрия заявили об отсутствии поставок нефти от «Лукойла» после введения Украиной в прошлом месяце запрета на транзит ресурсов российской энергетической компании через свою территорию. По данным агентства, Словакия и Венгрия также заявили, что, несмотря на прекращение поставок ресурса «Лукойла», продолжают получать нефть от других российских компаний.