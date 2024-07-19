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В Кремле заявили об отсутствии диалога с Украиной насчет транзита нефти

Ведомости

Ситуация с остановкой транзита нефти «Лукойла» в Словакию и Венгрию имеет кризисный характер, но у Москвы нет диалога с Киевом, запретившим использование трубопровода «Дружба». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Представителя Кремля спросили, какие меры может принять Россия насчет доставки ресурса в Словакию и Венгрию.

«Я не думаю, что у нас есть возможность вступить в контакт с украинскими компаниями, которые обеспечивают транзит. И потом, наверное, решение все-таки принималось не на техническом, а на политическом уровне. Здесь какой-либо диалог у нас отсутствует. Поэтому действительно ситуация достаточно кризисная для наших получателей, но это никак не зависит от нас», – сказал Песков.

18 июля Reuters сообщало, что Словакия и Венгрия заявили об отсутствии поставок нефти от «Лукойла» после введения Украиной в прошлом месяце запрета на транзит ресурсов российской энергетической компании через свою территорию. По данным агентства, Словакия и Венгрия также заявили, что, несмотря на прекращение поставок ресурса «Лукойла», продолжают получать нефть от других российских компаний.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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