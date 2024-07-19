В Кремле заявили об отсутствии диалога с Украиной насчет транзита нефти

«Я не думаю, что у нас есть возможность вступить в контакт с украинскими компаниями, которые обеспечивают транзит. И потом, наверное, решение все-таки принималось не на техническом, а на политическом уровне. Здесь какой-либо диалог у нас отсутствует. Поэтому действительно ситуация достаточно кризисная для наших получателей, но это никак не зависит от нас», – сказал Песков.