Серый доступ к зарубежным ИИ-моделям оценили в 100–150 млн рублей в месяц

Серый доступ к зарубежным ИИ-моделям оценили в 100–150 млн рублей в месяцОборот легального сегмента за восемь месяцев вырос вчетверо, но НДС удорожает доступ для части малого бизнеса
В конце 2025 г. индивидуальных предпринимателей, продающих российскому бизнесу доступ к зарубежным ИИ-моделям через китайские прокси, практически не было. К августу 2026 г. число продавцов выросло до 50, а оборот таких услуг достиг 100–150 млн руб. в месяц. Такую оценку «Ведомостям» озвучил представитель GPTunneL, крупного агрегатора, предоставляющего доступ к зарубежным чат-ботам с ИИ.
Оборот легальных агрегаторов на август GPTunneL оценивает в 700 млн руб. в месяц. За январь – август он вырос вчетверо год к году до 5–6 млрд руб. без учета бигтеха.
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