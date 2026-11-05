Серый доступ к зарубежным ИИ-моделям оценили в 100–150 млн рублей в месяц

В конце 2025 г. индивидуальных предпринимателей, продающих российскому бизнесу доступ к зарубежным ИИ-моделям через китайские прокси, практически не было. К августу 2026 г. число продавцов выросло до 50, а оборот таких услуг достиг 100–150 млн руб. в месяц. Такую оценку «Ведомостям» озвучил представитель GPTunneL, крупного агрегатора, предоставляющего доступ к зарубежным чат-ботам с ИИ.