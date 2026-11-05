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Главная / Технологии /

Серый доступ к зарубежным ИИ-моделям оценили в 100–150 млн рублей в месяц

Оборот легального сегмента за восемь месяцев вырос вчетверо, но НДС удорожает доступ для части малого бизнеса
Илья Склюев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В конце 2025 г. индивидуальных предпринимателей, продающих российскому бизнесу доступ к зарубежным ИИ-моделям через китайские прокси, практически не было. К августу 2026 г. число продавцов выросло до 50, а оборот таких услуг достиг 100–150 млн руб. в месяц. Такую оценку «Ведомостям» озвучил представитель GPTunneL, крупного агрегатора, предоставляющего доступ к зарубежным чат-ботам с ИИ.

Оборот легальных агрегаторов на август GPTunneL оценивает в 700 млн руб. в месяц. За январь – август он вырос вчетверо год к году до 5–6 млрд руб. без учета бигтеха.

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