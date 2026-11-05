Способен ли Минск стать площадкой для широких мирных переговоров

Перед самым открытием конференции замминистра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета, который отвечает за ее организацию, подробно рассказал «Ведомостям» о переговорных контактах, которые сейчас сохраняются у Минска. Они есть и после смены власти в Венгрии и Сербии в этих странах, которым, правда, «надо дать возможность немножко прийти в себя внутри страны и дать окончательно сформировать институты власти». А между самими конференциями, которые неожиданно для самих белорусов стали ежегодными, по словам Секреты, идет подготовительная работа в комитетах и белорусы контактируют с представителями уровня департаментов министерств Франции, Германии, Италии, Испании и Польши и таких встреч за последний год «стало больше». Отдельно Секрета выделил интенсивные полузакрытые контакты «второго трека», т. е. на уровне экспертов. Что же касается возможности организовать переговоры по Украине в Минске, то в Европе на эту идею смотрят со скепсисом, так как «Беларусь ассоциируется прочно с Россией и ее интересами». Как, впрочем, отвергает все подобные инициативы и президент Украины Владимир Зеленский. Нет пока даже политических контактов между МИД Украины и МИД Белоруссии из-за отказа взаимодействовать со стороны Киева, добавил Секрета.