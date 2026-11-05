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Главная / Политика /

Способен ли Минск стать площадкой для широких мирных переговоров

Белоруссия продолжает с Западом непубличный диалог
Владимир Кулагин
Министр иностранных дел России Сергей Лавров был главным гостем на конференции по безопасности в Минске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров был главным гостем на конференции по безопасности в Минске / Максим Малиновский / ТАСС

Двухдневная ежегодная конференция по евразийской безопасности, на которую съехались представители около 50 стран, завершилась 4 ноября. Но в 2026 г. с высокопоставленными гостями с западной стороны континента организаторам объективно стало сложнее. Так, в прошлые годы министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто стабильно приезжал на форум и даже произносил речи на русском языке, но в этом году премьер Виктор Орбан потерпел поражение на выборах. Впрочем, хедлайнер конференции – министр иностранных дел России Сергей Лавров – не менялся.

Перед самым открытием конференции замминистра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета, который отвечает за ее организацию, подробно рассказал «Ведомостям» о переговорных контактах, которые сейчас сохраняются у Минска. Они есть и после смены власти в Венгрии и Сербии в этих странах, которым, правда, «надо дать возможность немножко прийти в себя внутри страны и дать окончательно сформировать институты власти». А между самими конференциями, которые неожиданно для самих белорусов стали ежегодными, по словам Секреты, идет подготовительная работа в комитетах и белорусы контактируют с представителями уровня департаментов министерств Франции, Германии, Италии, Испании и Польши и таких встреч за последний год «стало больше». Отдельно Секрета выделил интенсивные полузакрытые контакты «второго трека», т. е. на уровне экспертов. Что же касается возможности организовать переговоры по Украине в Минске, то в Европе на эту идею смотрят со скепсисом, так как «Беларусь ассоциируется прочно с Россией и ее интересами». Как, впрочем, отвергает все подобные инициативы и президент Украины Владимир Зеленский. Нет пока даже политических контактов между МИД Украины и МИД Белоруссии из-за отказа взаимодействовать со стороны Киева, добавил Секрета.

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