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В Сербии «Студенческий список» хочет заключить долгосрочный договор о газе с РФ

Татьяна Мозолевская

Представители победившего на парламентских выборах в Сербии движения «Студенческий список» призвали заключить долгосрочный контракт на поставки российского газа для обеспечения стабильного энергоснабжения страны. Об этом заявил кандидат в депутаты от движения Деян Радивоевич.

Он отметил, что краткосрочные соглашения не позволяют обеспечить предсказуемость поставок для государства, бизнеса и энергетической системы.

«Целью должно быть долгосрочное и стабильное решение, необходимо обеспечить многолетний договор, как был предыдущий, на три года, с ясно определенными объемами, ценами, динамикой поставок и гибкостью на случай перебоев снабжения», – сказал Радивоевич (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, переговоры с российской стороной должны вести министерство энергетики и государственная компания «Србиягаз» под руководством правительства Сербии.

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При этом Радивоевич подчеркнул необходимость диверсификации источников газоснабжения. В частности, он предложил развивать поставки через Азербайджан, Болгарию, Грецию, Румынию и Венгрию, а также строить новые соединительные газопроводы.

30 сентября генеральный директор «Сербиягаза» Душан Баятович заявил, что истекавший договор на поставки газа из РФ в Сербию продлен до конца 2026 г. на нынешних льготных условиях.

По его словам, договор между «Газпромом» и «Сербиягазом» предусматривает продолжение поставок по наиболее выгодной цене. Ранее исполняющая обязанности министра горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что рассчитывает на продление соглашения на аналогичных или тех же условиях, что действовали до сих пор.

29 октября кандидат от объединения Радомир Саичич заявил, что «Студенческий список» после формирования нового правительства направит делегации в Москву и Вашингтон для обсуждения поставок энергоносителей и американских санкций в отношении компании NIS.

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