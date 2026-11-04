В Сербии «Студенческий список» хочет заключить долгосрочный договор о газе с РФ

По его словам, договор между «Газпромом» и «Сербиягазом» предусматривает продолжение поставок по наиболее выгодной цене. Ранее исполняющая обязанности министра горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что рассчитывает на продление соглашения на аналогичных или тех же условиях, что действовали до сих пор.