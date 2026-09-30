Россия продлила поставки газа в Сербию до конца 2026 года

Джедович-Ханданович также отметила, что цены на газ на европейском рынке превышают 800 евро за 1000 куб. м, тогда как условия, согласованные с «Газпромом», значительно выгоднее. Сейчас в запасах Сербии находится 704 млн куб. м газа, в том числе в хранилище «Банатски-Двор» и в Венгрии. По словам министра, это рекордный объем запасов за последние четыре года.