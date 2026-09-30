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Россия продлила поставки газа в Сербию до конца 2026 года

Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Истекавший 30 сентября договор на поставки газа из РФ в Сербию продлен до конца 2026 г. на нынешних льготных условиях. Об этом агентству Tanjug заявил генеральный директор «Сербиягаза» Душан Баятович.

По его словам, договор между «Газпромом» и «Сербиягазом» предусматривает продолжение поставок по наиболее выгодной цене. Ранее исполняющая обязанности министра горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что рассчитывает на продление соглашения на аналогичных или тех же условиях, что действовали до сих пор.

Она уточнила, что речь идет прежде всего о гибких объемах поставок, наиболее выгодной цене и финансовых условиях. По ее словам, это позволит обеспечить Сербию необходимыми объемами газа в течение предстоящего зимнего сезона.

Джедович-Ханданович также отметила, что цены на газ на европейском рынке превышают 800 евро за 1000 куб. м, тогда как условия, согласованные с «Газпромом», значительно выгоднее. Сейчас в запасах Сербии находится 704 млн куб. м газа, в том числе в хранилище «Банатски-Двор» и в Венгрии. По словам министра, это рекордный объем запасов за последние четыре года.

24 сентября, до того как подать в отставку, президент Сербии Вучич сообщал в соцсетях, что на полях Генассамблеи ООН обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым энергобезопасность и продление контракта на поставки газа из РФ. Он выразил надежду, что до конца сентября стороны подпишут новый договор о поставках.

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