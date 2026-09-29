Вучич меняет кресло

25 октября в Республике Сербии состоятся внеочередные выборы в Народную скупщину, которые были объявлены 9 сентября указом о роспуске парламента страны. Подготовка к этому шла весь предшествующий год. О досрочных выборах Вучич говорил с 2025 г. Это было связано с продолжающимися в стране с конца 2024 г. массовыми «студенческими» протестами против действующей власти. Технология снятия общественного напряжения путем проведения досрочных парламентских выборов за последние 12 лет непрерывного пребывания Вучича на постах премьер-министра и президента была отработана им неоднократно – сербский парламент четырежды распускался и досрочно избирался в 2014, 2016, 2022 и 2024 гг.