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Вучич меняет кресло

Как изменится ситуация в Сербии после смены президента
Олег Бондаренко , политолог, директор Фонда прогрессивной политики

27 сентября после возвращения с заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Сербии Александр Вучич, как и обещал за неделю до этого, объявил о своей отставке. Торжественный момент передачи ключа от кабинета вместе с необходимыми документами, знакомый россиянам по 2000 г., случился утром в понедельник, 28 сентября. В роли исполняющего обязанности президента, согласно конституции страны, выступила председатель парламента Ана Брнабич.

25 октября в Республике Сербии состоятся внеочередные выборы в Народную скупщину, которые были объявлены 9 сентября указом о роспуске парламента страны. Подготовка к этому шла весь предшествующий год. О досрочных выборах Вучич говорил с 2025 г. Это было связано с продолжающимися в стране с конца 2024 г. массовыми «студенческими» протестами против действующей власти. Технология снятия общественного напряжения путем проведения досрочных парламентских выборов за последние 12 лет непрерывного пребывания Вучича на постах премьер-министра и президента была отработана им неоднократно – сербский парламент четырежды распускался и досрочно избирался в 2014, 2016, 2022 и 2024 гг.

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