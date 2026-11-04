Каллас выразила надежду на продолжение поддержки Украины демократами в конгрессе

В США завершились промежуточные выборы в конгресс. Американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. До голосования республиканцы имели незначительное большинство в нижней палате – 218 мест против 214 у демократов. По прогнозам телеканалов CNN, NBC News и аналитического центра Decision Desk HQ, демократы получают контроль над палатой представителей. По данным NBC, демократы достигли отметки в 53 места, необходимой для самостоятельного большинства в 100-местном сенате.