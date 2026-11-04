Каллас выразила надежду на продолжение поддержки Украины демократами в конгрессе
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выразила надежду, что новый состав конгресса США продолжит оказывать поддержку Украине. Об этом она заявила на пресс-конференции в Брюсселе.
«Американский народ сделал свой выбор. Я надеюсь, что <…> новый конгресс обеспечит продолжение поддержки Украины», – сказала Каллас (цитата по ТАСС).
В США завершились промежуточные выборы в конгресс. Американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. До голосования республиканцы имели незначительное большинство в нижней палате – 218 мест против 214 у демократов. По прогнозам телеканалов CNN, NBC News и аналитического центра Decision Desk HQ, демократы получают контроль над палатой представителей. По данным NBC, демократы достигли отметки в 53 места, необходимой для самостоятельного большинства в 100-местном сенате.
Президент США Дональд Трамп заявил, что принимает итоги промежуточных выборов в конгресс, и сообщил о готовности взаимодействовать с Демократической партией. Американский лидер также признал связь поражения республиканцев с войной в Иране.