Кремль сообщил о согласовании повестки возможной встречи Путина, Си и Трампа
Повестка возможной встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае находится на стадии согласования. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Она согласовывается сейчас», – сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).
Песков уточнил, что обсуждение повестки ведется как с китайской, так и с американской сторонами.
3 ноября Песков заявил о работе по согласованию встречи лидеров России, США и КНР. По его словам, среди участников имеется общее понимание, что «она была бы целесообразна и весьма полезна». Песков отметил, что главной организующей силой выступает КНР как принимающая сторона.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай поддерживает контакты с Россией и США по вопросу возможной встречи руководителей трех государств.