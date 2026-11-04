Кремль сообщил о согласовании повестки возможной встречи Путина, Си и Трампа

3 ноября Песков заявил о работе по согласованию встречи лидеров России, США и КНР. По его словам, среди участников имеется общее понимание, что «она была бы целесообразна и весьма полезна». Песков отметил, что главной организующей силой выступает КНР как принимающая сторона.