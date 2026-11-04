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Главная / Политика /

Кремль сообщил о согласовании повестки возможной встречи Путина, Си и Трампа

Татьяна Мозолевская

Повестка возможной встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае находится на стадии согласования. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Она согласовывается сейчас», – сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).

Песков уточнил, что обсуждение повестки ведется как с китайской, так и с американской сторонами.

3 ноября Песков заявил о работе по согласованию встречи лидеров России, США и КНР. По его словам, среди участников имеется общее понимание, что «она была бы целесообразна и весьма полезна». Песков отметил, что главной организующей силой выступает КНР как принимающая сторона.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай поддерживает контакты с Россией и США по вопросу возможной встречи руководителей трех государств.

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