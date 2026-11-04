Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,189-0,32%KUZB0,026-0,39%CARM0,758+0,46%IMOEX2 443,49+0,06%RTSI942,51+0,06%RGBI112,29+0,11%RGBITR779,18+0,17%
Главная / Бизнес /

«Победа» опровергла сообщения о пассажирах на борту неисправного самолета

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Самолет авиакомпании «Победа», экипаж которого сообщил о неисправности двигателя во время полета из Минска в Москву, выполнял технический перегон без пассажиров. Об этом заявили в пресс-службе перевозчика.

Инцидент произошел 1 ноября. По данным авиакомпании, во время полета экипаж доложил о проблемах с одним из двигателей, после чего благополучно посадил воздушное судно в аэропорту «Внуково».

После приземления технические специалисты устранили неисправность. Затем самолет прошел необходимые проверки и был допущен к дальнейшей эксплуатации.

В «Победе» подчеркнули, что сообщения о пассажирах на борту не соответствуют действительности.

До этого Telegram-канал Shot написал, что у летевшего из Минска самолета при заходе на посадку выключился двигатель. Канал также заявлял, что на борту якобы находились пассажиры и никто из них не пострадал.

29 октября пассажирский самолет, следовавший из Еревана в Минеральные Воды, подал сигнал бедствия и начал возвращаться в аэропорт вылета. Сигнал аварийной ситуации (general emergency) борт передал примерно через 20 минут после вылета из Еревана. Сейчас самолет прибыл обратно. Причины подачи сигнала тревоги пока неизвестны.

19 октября самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Новосибирска в Махачкалу, подал сигнал бедствия над территорией Казахстана.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её