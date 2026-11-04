«Победа» опровергла сообщения о пассажирах на борту неисправного самолета
Самолет авиакомпании «Победа», экипаж которого сообщил о неисправности двигателя во время полета из Минска в Москву, выполнял технический перегон без пассажиров. Об этом заявили в пресс-службе перевозчика.
Инцидент произошел 1 ноября. По данным авиакомпании, во время полета экипаж доложил о проблемах с одним из двигателей, после чего благополучно посадил воздушное судно в аэропорту «Внуково».
После приземления технические специалисты устранили неисправность. Затем самолет прошел необходимые проверки и был допущен к дальнейшей эксплуатации.
В «Победе» подчеркнули, что сообщения о пассажирах на борту не соответствуют действительности.
До этого Telegram-канал Shot написал, что у летевшего из Минска самолета при заходе на посадку выключился двигатель. Канал также заявлял, что на борту якобы находились пассажиры и никто из них не пострадал.
29 октября пассажирский самолет, следовавший из Еревана в Минеральные Воды, подал сигнал бедствия и начал возвращаться в аэропорт вылета. Сигнал аварийной ситуации (general emergency) борт передал примерно через 20 минут после вылета из Еревана. Сейчас самолет прибыл обратно. Причины подачи сигнала тревоги пока неизвестны.