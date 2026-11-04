«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что низкий уровень заполнения подземных хранилищ газа в Европе может привести к росту цены газа в ЕС в отопительный сезон 2026–2027 гг. до $2500 за 1000 куб. м. В частности, по данным Миллера, у крупнейшего потребителя газа в ЕС, Германии, хранилища сейчас заполнены только на 61,6%.