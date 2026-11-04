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Главная / Бизнес /

«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Российский «Газпром» обновил абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» 3 ноября. Об этом заявили в компании.

Абсолютные значения поставок «Газпром» в сообщении не привел.

Прошлый рекорд был установлен за два дня до этого, 1 ноября.

В начале октября «Газпром» объявил, что создал рекордный запас газа в подземных хранилищах России. Они заполнены на 73,296 млрд куб. м. 

Глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что низкий уровень заполнения подземных хранилищ газа в Европе может привести к росту цены газа в ЕС в отопительный сезон 2026–2027 гг. до $2500 за 1000 куб. м. В частности, по данным Миллера, у крупнейшего потребителя газа в ЕС, Германии, хранилища сейчас заполнены только на 61,6%.

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