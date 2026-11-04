Будущий первый сенатор-мусульманин в США пошутил над Трампом и Вэнсом
Демократ Абдул Эль-Сайед, избранный сенатором от штата Мичиган, после промежуточных выборов в конгресс США пошутил, что президент США Дональд Трамп теперь может называть его просто сенатором. Об этом сообщает Clash Report.
«Дональд, слушай, я знаю, что тебе было сложно выговорить мое имя. Так что после того, как Джей Ди приведет меня к присяге в январе, можешь просто называть меня сенатором», – сказал он.
Эль-Сайед также напомнил, что именно вице-президент США Джей Ди Вэнс должен будет привести его к присяге в январе. Политик обратился к нему со словами «Джей Ди, хабиби», что с арабского переводится как «дорогой мой».
Во время предвыборной кампании Трамп называл Эль-Сайеда, сына выходцев из Египта, «джихадистом», обвинял его в связях с организациями «Братья-мусульмане»
Эль-Сайед лидирует на выборах в сенат США от штата Мичиган. В случае подтверждения результата он станет первым мусульманином в истории верхней палаты конгресса. По данным Decision Desk HQ, Эль-Сайед набирает 50,78% голосов, его соперник Роджерс – 47,25%.
3 ноября в США прошли промежуточные выборы в конгресс, избирались все 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Телеканалы CNN и NBC, а также Decision Desk HQ прогнозируют, что Демократическая партия получит контроль над палатой представителей. Согласно прогнозу NBC News, демократы получат контроль над сенатом по итогам промежуточных выборов в конгресс, обеспечив себе не менее 54 мест в верхней палате.