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Будущий первый сенатор-мусульманин в США пошутил над Трампом и Вэнсом

Ксения Наумчик
EPA / ТАСС
EPA / ТАСС

Демократ Абдул Эль-Сайед, избранный сенатором от штата Мичиган, после промежуточных выборов в конгресс США пошутил, что президент США Дональд Трамп теперь может называть его просто сенатором. Об этом сообщает Clash Report.

«Дональд, слушай, я знаю, что тебе было сложно выговорить мое имя. Так что после того, как Джей Ди приведет меня к присяге в январе, можешь просто называть меня сенатором», – сказал он.

Эль-Сайед также напомнил, что именно вице-президент США Джей Ди Вэнс должен будет привести его к присяге в январе. Политик обратился к нему со словами «Джей Ди, хабиби», что с арабского переводится как «дорогой мой».

Во время предвыборной кампании Трамп называл Эль-Сайеда, сына выходцев из Египта, «джихадистом», обвинял его в связях с организациями «Братья-мусульмане» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и ставил под сомнение его лояльность Соединенным Штатам. Президент также призывал избирателей поддержать республиканца Майка Роджерса.

Эль-Сайед лидирует на выборах в сенат США от штата Мичиган. В случае подтверждения результата он станет первым мусульманином в истории верхней палаты конгресса. По данным Decision Desk HQ, Эль-Сайед набирает 50,78% голосов, его соперник Роджерс – 47,25%.

3 ноября в США прошли промежуточные выборы в конгресс, избирались все 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Телеканалы CNN и NBC, а также Decision Desk HQ прогнозируют, что Демократическая партия получит контроль над палатой представителей. Согласно прогнозу NBC News, демократы получат контроль над сенатом по итогам промежуточных выборов в конгресс, обеспечив себе не менее 54 мест в верхней палате.

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