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Умер заслуженный артист России Владимир Григорьев

Ксения Наумчик
Театр имени Пушкина
Театр имени Пушкина

Актер Московского драматического театра имени Пушкина Владимир Григорьев умер 3 ноября в возрасте 74 лет. Об этом сообщили в театре.

В театре назвали смерть артиста невосполнимой утратой. Дату и время прощания с ним объявят позднее.

В окружении Григорьева сообщили «РИА Новости», что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Владимир Григорьев родился 26 августа 1952 г. в Волгограде. В труппу Театра Пушкина он вошел в 1975 г., еще будучи студентом выпускного курса ГИТИСа (курс И. М. Раевского и П. О. Хомского). Тогда режиссер Алексей Говорухо пригласил его сыграть в постановке «Разбойники».

За годы работы на сцене Григорьев исполнил ряд ролей, в том числе Роллера в «Разбойниках», Шансонье в спектакле «Блэз», Попугая в «Острове сокровищ», Инквизитора в «Жанне Д’Арк» и Антонио в «Великой магии».

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