Умер заслуженный артист России Владимир Григорьев

Владимир Григорьев родился 26 августа 1952 г. в Волгограде. В труппу Театра Пушкина он вошел в 1975 г., еще будучи студентом выпускного курса ГИТИСа (курс И. М. Раевского и П. О. Хомского). Тогда режиссер Алексей Говорухо пригласил его сыграть в постановке «Разбойники».