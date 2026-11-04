Трамп: демократы выразили желание сотрудничать
Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии уже связались с ним после промежуточных выборов в Конгресс и выразили готовность к сотрудничеству. Об этом американский лидер сообщил Politico.
«Они уже позвонили и хотят работать со мной... Мы тоже хотим, чтобы что-то происходило», – сказал американский президент. При этом Трамп не уточнил, с кем именно из представителей демократов провел переговоры и какие вопросы стороны обсуждали.
3 ноября в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Американцы избирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. До голосования республиканцы имели незначительное большинство в нижней палате – 218 мест против 214 у демократов. По прогнозу Bloomberg, демократы получат контроль над Сенатом по итогам промежуточных выборов в Конгресс, завоевав не менее 51 места в верхней палате.
Республиканец Грег Эбботт проиграл выборы губернатора Техаса демократу Джине Хинохосе. После обработки примерно 66% бюллетеней она набирала 57,4% голосов, тогда как действующий губернатор получал 41,3%. Место в Сенате от Техаса также получил демократ Джеймс Таларико с результатом в 55,39% голосов, обойдя республиканца Кена Пакстона, занимающего должность генерального прокурора штата. Пакстон получил 43,08% голосов.
Демократ Эми Эктон победила републиканца Вивека Рамасвами на выборах губернатора Огайо, получив 50,69% голосов, тогда как ее соперник набрал 45,97%. Кандидат от Демократической партии Адам Хэмилтон получил место в Сенате от штата Канзас, обойдя действующего сенатора-республиканца Роджера Маршалла. Хэмилтон набрал 56,96% голосов, Маршалл – 41,27%.