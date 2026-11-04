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Глава Минтранса Испании ушел в отставку после катастрофы в Толедо

Сергей Пахомов

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте объявил об отставке после железнодорожной катастрофы в Толедо, которая унесла жизни не менее 69 человек. Об этом сообщает испанское агентство EFE.

Пуэнте также отказался от участия в избирательных списках Социалистической рабочей партии (PSOE) на выборах 29 ноября. О своем решении он заявил во время выступления в комиссии Конгресса депутатов.

Пуэнте назвал отставку вопросом политического достоинства, последовательности и сочувствия пострадавшим. По его словам, министр транспорта не может оставаться на посту после двух столь серьезных аварий менее чем за год.

29 октября сообщалось, что более 1000 человек собрались у здания министерства транспорта Испании в Мадриде, требуя привлечь власти к ответственности за железнодорожную катастрофу в провинции Толедо, которая унесла жизни не менее 69 человек. Митинг организовали ультраправые объединения Falange и Revuelta. Участники выступали против правительства премьер-министра Педро Санчеса и требовали отставки министра транспорта.

28 октября в районе станции Урда в испанской провинции Толедо столкнулись два скоростных поезда, следовавшие из Мадрида в Севилью. В тот же день власти Андалусии объявили трехдневный траур по погибшим. Он продлился до 31 октября. Среди жертв катастрофы оказалась бывший министр труда Испании Фатима Баньес.

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