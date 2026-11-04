Глава Минтранса Испании ушел в отставку после катастрофы в Толедо

29 октября сообщалось, что более 1000 человек собрались у здания министерства транспорта Испании в Мадриде, требуя привлечь власти к ответственности за железнодорожную катастрофу в провинции Толедо, которая унесла жизни не менее 69 человек. Митинг организовали ультраправые объединения Falange и Revuelta. Участники выступали против правительства премьер-министра Педро Санчеса и требовали отставки министра транспорта.