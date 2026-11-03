Синоптик спрогнозировала мокрый снег в День народного единства

2 ноября специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в День народного единства в атмосфере окончательно нарушится зональная циркуляция воздуха и наступит предзимье. Центральная Россия и Верхневолжье окажутся в «мешке» полярного холода, где в тыловой части североатлантического циклона пройдут скоротечные осадки в виде мокрого снега с формированием первого временного снежного покрова до 1 см, который продержится до конца недели и исчезнет к 9 ноября.