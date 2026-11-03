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Главная / Общество /

Синоптик спрогнозировала мокрый снег в День народного единства

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В Москве 4 ноября прогнозируются мокрый снег, гололедица и ночные заморозки. Об этом «РИА Новости» сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, погода будет облачной, местами пройдут осадки в виде мокрого снега, а утром на дорогах возможна гололедица.

Ночью температура воздуха в Москве опустится до 0…-2 градусов, в отдельных районах Подмосковья – до -3 градусов. Днем в столице потеплеет до +1…+3 градусов, по области – до +1…+4 градусов. Атмосферное давление будет снижаться и составит 751 мм ртутного столба, добавила синоптик.

3 ноября в столице выпал первый снег. Дептранс Москвы порекомендовал москвичам, которые еще не сменили резину с летней на зимнюю, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле.

2 ноября специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что  в День народного единства в атмосфере окончательно нарушится зональная циркуляция воздуха и наступит предзимье. Центральная Россия и Верхневолжье окажутся в «мешке» полярного холода, где в тыловой части североатлантического циклона пройдут скоротечные осадки в виде мокрого снега с формированием первого временного снежного покрова до 1 см, который продержится до конца недели и исчезнет к 9 ноября.

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