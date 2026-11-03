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Пашинян: Армения может подать заявку в ЕС в 2027 или 2028 году

Премьер заявил о стремлении сохранить выбор между ЕС и ЕАЭС для армянского народа
Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Армения может официально подать заявку на вступление в Евросоюз в 2027 или 2028 г. Об этом премьер-министр республики Никол Пашинян заявил в интервью Euronews на саммите по расширению ЕС в Брюсселе.

«Следующий год вполне реалистичен. 2028 г. тоже реалистичен», – сказал Пашинян. По его словам, Ереван уже начал процесс подготовки к принятию окончательного решения о подаче заявки на членство в объединении.

Премьер подчеркнул, что Армения стремится предоставить своим гражданам возможность выбора между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). При этом окончательное решение о вступлении в ЕС должно быть принято армянским народом.

22 октября Пашинян назвал отношения Армении с партнерами по ЕАЭС вызовом, над которым Ереван намерен работать. Он отметил, что диверсификация экономических связей республики развивается достаточно успешно.

24 сентября Кремль призвал Армению определиться с выбором между ЕС и ЕАЭС. Москва указывала на несовместимость одновременного членства в двух объединениях из-за различий в таможенных правилах и торговом регулировании.

24 августа Пашинян объявил о намерении начать подготовку официальной заявки на вступление в ЕС. В апреле 2025 г. президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз.

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