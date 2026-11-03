Кремль: состав российской делегации на встрече у Мелании Трамп пока не определен

О том, что Мелания Трамп организует встречу представителей РФ и Украины в Белом доме, стало известно 3 ноября. В Белом доме назвали предстоящее событие выдающимся моментом в американской истории. В администрации подчеркнули, что первая леди США самостоятельно инициировала диалог между Россией и Украиной и способствовала достижению договоренностей о прекращении огня в Алешках Херсонской области. 5 ноября в 11:00 по восточному времени США (19:00 мск) Мелания Трамп выступит в Белом доме с заявлением о прекращении огня в Алешках.