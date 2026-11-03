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Главная / Политика /

Кремль: состав российской делегации на встрече у Мелании Трамп пока не определен

Ксения Наумчик
The White House
The White House

В Кремле пока не знают, кто будет представлять Россию на запланированной на 5 ноября встрече представителей РФ и Украины в Белом доме с участием первой леди США Мелании Трамп. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможном списке представителей России, Песков сообщил, что ничего не известно.

О том, что Мелания Трамп организует встречу представителей РФ и Украины в Белом доме, стало известно 3 ноября. В Белом доме назвали предстоящее событие выдающимся моментом в американской истории. В администрации подчеркнули, что первая леди США самостоятельно инициировала диалог между Россией и Украиной и способствовала достижению договоренностей о прекращении огня в Алешках Херсонской области. 5 ноября в 11:00 по восточному времени США (19:00 мск) Мелания Трамп выступит в Белом доме с заявлением о прекращении огня в Алешках.

2 ноября Мелания Трамп выразила надежду, что гуманитарная миссия в Алешках будет способствовать урегулированию украинского конфликта. По ее словам, прекращение огня позволило обеспечить жителей города продовольствием, водой и медикаментами.

30 октября в Алешках прошла гуманитарная операция, в ходе которой эвакуировали более 750 человек. Российский омбудсмен Яна Лантратова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец участвовали в доставке помощи и эвакуации жителей.

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