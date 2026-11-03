Мосбиржа включит облигации МГКЛ в сектор повышенного риска
Московская биржа с 5 ноября включит девять выпусков облигаций ПАО «МГКЛ» (головная компания группы «Мосгорломбард») в сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Соответствующее решение принял председатель правления торговой площадки 3 ноября, следует из сообщения Мосбиржи.
В перечень вошли восемь выпусков биржевых облигаций серий 001P-01 – 001P-08 и выпуск облигаций серии G01. Все бумаги находятся в третьем уровне листинга и предназначены для квалифицированных инвесторов.
Основанием для включения стало соответствие облигаций критериям сектора компаний повышенного инвестиционного риска. Решение вступит в силу с начала торгов 5 ноября.
2 ноября Национальное рейтинговое агентство (НРА) понизило кредитный рейтинг МГКЛ до уровня C|ru|, сохранив статус «под наблюдением». Решение связано с техническим дефолтом компании и неопределенностью относительно сроков урегулирования задолженности.
30 октября МГКЛ сообщила о техническом дефолте по облигациям серии 001Р-07. Компания не выплатила купонный доход за 21-й купонный период на сумму 24,66 млн руб. На фоне финансовых проблем группы акции и облигации эмитента начали дешеветь.
В тот же день стало известно, что Мосбиржа запретит короткие продажи акций МГКЛ с 5 ноября. С 3 ноября торговая площадка ввела ограничения на такие операции в пределах 5 млн акций.