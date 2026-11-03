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Главная / Политика /

Путин поручил продлить Год единства народов России

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил продлить Год единства народов России. Об этом он объявил на заседании Совета по межнациональным отношениям.

«Считаю, что год единства не должен заканчиваться 31 декабря. И попросил бы всех вас, уважаемые коллеги, подумать о том, как продлить эту работу, что нужно сделать дополнительно», – сказал он.

Годом единства народов России был 2026 г. Объявить его таковым предложил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов на заседании совета в ноябре 2025 г. Путин тогда поддержал предложение.

Президент на заседании этого года заявил, что Год единства народов России стал живой иллюстрацией новой стратегии государственной нацполитики. 

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