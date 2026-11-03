Путин поручил продлить Год единства народов России
Президент РФ Владимир Путин поручил продлить Год единства народов России. Об этом он объявил на заседании Совета по межнациональным отношениям.
«Считаю, что год единства не должен заканчиваться 31 декабря. И попросил бы всех вас, уважаемые коллеги, подумать о том, как продлить эту работу, что нужно сделать дополнительно», – сказал он.
Годом единства народов России был 2026 г. Объявить его таковым предложил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов на заседании совета в ноябре 2025 г. Путин тогда поддержал предложение.
Президент на заседании этого года заявил, что Год единства народов России стал живой иллюстрацией новой стратегии государственной нацполитики.