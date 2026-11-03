Швеция отказалась играть против России на чемпионате мира по хоккею

Он отметил, что Швеция согласовала свою позицию с несколькими государствами, в том числе с северными соседями. Однако принятое решение не означает, что шведская сборная откажется от участия в чемпионате мира, заявил Ларссон. Она лишь не станет играть против сборной РФ.