Швеция отказалась играть против России на чемпионате мира по хоккею
Сборная Швеции по хоккею не будет проводить матчи против национальной команды России на предстоящем чемпионате мира. Об этом сообщил председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон.
«Наша позиция остается неизменной. Вместе с несколькими другими странами мы договорились сообщить об этом решении совместно», – подчеркнул Ларссон.
Он отметил, что Швеция согласовала свою позицию с несколькими государствами, в том числе с северными соседями. Однако принятое решение не означает, что шведская сборная откажется от участия в чемпионате мира, заявил Ларссон. Она лишь не станет играть против сборной РФ.
3 ноября Reuters со ссылкой на заявление Норвежской хоккейной ассоциации (NIHF) сообщил, что сборная Норвегии откажется играть против России на чемпионате мира по хоккею 2027 г. в Германии. Одной из основных причин отказа от матча в ассоциации назвали «необходимость обеспечить безопасность игроков и тренерского штаба норвежской сборной».
2 ноября шведская мебельная компания AJ Products, спонсировавшая чемпионаты мира по хоккею на протяжении 37 лет, отказалась от поддержки турнира в 2027 г. после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд к международным соревнованиям. Чешская букмекерская компания Tipsport также выступила против решения CAS, назвав его скандальным.
30 октября CAS обязал Международную федерацию хоккея на льду (IIHF) допустить российские сборные к участию в международных соревнованиях. Суд отменил все пять резолюций Совета IIHF, которые препятствовали участию российских команд в турнирах под эгидой федерации. Таким образом, CAS удовлетворил ключевые требования российской стороны.