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Главная / Стиль жизни /

Спонсор ЧМ по хоккею отказался от сотрудничества с IIHF из-за допуска России

Татьяна Мозолевская
Unsplash
Unsplash

Шведская мебельная компания AJ Products, спонсировавшая чемпионаты мира по хоккею на протяжении 37 лет, отказалась от поддержки турнира в 2027 г. после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд к международным соревнованиям. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на генерального директора компании Дэвида Брея.

Чешская букмекерская компания Tipsport также выступила против решения CAS, назвав его скандальным. Представитель компании сообщил Reuters, что Tipsport не будет размещать рекламу во время матчей чемпионата мира с участием российской сборной.

В компании уточнили, что определятся с дальнейшими действиями после того, как IIHF и национальные хоккейные федерации разъяснят свои позиции.

30 октября спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к участию в международных соревнованиях. Согласно постановлению, организация должна обеспечить участие российских сборных в соответствующих международных турнирах сезона 2026/27.

90-й чемпионат мира по хоккею среди мужчин пройдет с 13 по 30 мая в немецких городах Дюссельдорф, Гельзенкирхен и Мангейм.

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