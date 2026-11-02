Спонсор ЧМ по хоккею отказался от сотрудничества с IIHF из-за допуска России

Шведская мебельная компания AJ Products, спонсировавшая чемпионаты мира по хоккею на протяжении 37 лет, отказалась от поддержки турнира в 2027 г. после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд к международным соревнованиям. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на генерального директора компании Дэвида Брея.