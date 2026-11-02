Ульянов и Гросси обсудили атаки Украины на Энергодар и ситуацию вокруг ЗАЭС

«Встретился сегодня с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Мы обсудили, в частности, текущую ситуацию на ЗАЭС и в ее городе-спутнике Энергодаре, где персонал станции и члены их семей живут в условиях постоянных атак беспилотников со стороны украинских вооруженных сил», – сообщил Ульянов.