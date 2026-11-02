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Ульянов и Гросси обсудили атаки Украины на Энергодар и ситуацию вокруг ЗАЭС

Анна Суслова
ТАСС
ТАСС

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и атаки Украины на ее город-спутник Энергодар. Об этом Ульянов написал в соцсети Х.

«Встретился сегодня с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Мы обсудили, в частности, текущую ситуацию на ЗАЭС и в ее городе-спутнике Энергодаре, где персонал станции и члены их семей живут в условиях постоянных атак беспилотников со стороны украинских вооруженных сил», – сообщил Ульянов.

22 октября мэр Энергодара Максим Пухов заявил, что город находится на грани гуманитарной катастрофы из-за атак на инфраструктуру. Глава города утверждает, что украинские военные пытаются ограничить транспортное сообщение с Энергодаром. Он отметил, что подъездные дороги систематически минируют с помощью тяжелых беспилотников, а ударные дроны используются для атак на транспорт.

В тот же день директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что нарушение системы водоснабжения на станции из-за атак со стороны Украины является недопустимым. Он также сообщил, что с 2022 г. более 50 сотрудников ЗАЭС получили ранения разной степени тяжести из-за атак Украины.

30 октября в результате украинской атаки погиб сотрудник ЗАЭС. Он работал сварщиком. В момент удара он направлялся на работу на электросамокате. Как отметили на станции, удар был нанесен по двигавшемуся человеку.

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