Ульянов и Гросси обсудили атаки Украины на Энергодар и ситуацию вокруг ЗАЭС
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и атаки Украины на ее город-спутник Энергодар. Об этом Ульянов написал в соцсети Х.
«Встретился сегодня с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Мы обсудили, в частности, текущую ситуацию на ЗАЭС и в ее городе-спутнике Энергодаре, где персонал станции и члены их семей живут в условиях постоянных атак беспилотников со стороны украинских вооруженных сил», – сообщил Ульянов.
22 октября мэр Энергодара Максим Пухов заявил, что город находится на грани гуманитарной катастрофы из-за атак на инфраструктуру. Глава города утверждает, что украинские военные пытаются ограничить транспортное сообщение с Энергодаром. Он отметил, что подъездные дороги систематически минируют с помощью тяжелых беспилотников, а ударные дроны используются для атак на транспорт.
30 октября в результате украинской атаки погиб сотрудник ЗАЭС. Он работал сварщиком. В момент удара он направлялся на работу на электросамокате. Как отметили на станции, удар был нанесен по двигавшемуся человеку.